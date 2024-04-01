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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

IĞDIR SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • Iğdır Toplam Seçmen 69.954
  • Açılan Sandık 211
  • Kullanılan Oy 52.975
  • Geçerli Oy 49.673
  • Geçersiz Oy 3.302
  • Katılım Oranı %75.73
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

MEHMET NURİ GÜNEŞ halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
MEHMET NURİ
GÜNEŞ
%46.70 23.196 Oy
ÜLKÜ ÖCAL adalet-ve-kalkinma-partisi
ÜLKÜ
ÖCAL
%42.23 20.975 Oy
GÜNDÜZ GÜNEŞ iyi-parti
GÜNDÜZ
GÜNEŞ
%4.48 2.225 Oy
VOLKAN KAYLAN cumhuriyet-halk-partisi
VOLKAN
KAYLAN
%2.88 1.433 Oy
HÜSEYİN ERDOĞAN yeniden-refah-partisi
HÜSEYİN
ERDOĞAN
%1.24 617 Oy
PARTİLER
Demokratik Sol Parti
%0.48 239 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.40 199 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.37 184 Oy
Saadet Partisi
%0.31 152 Oy
Hür Dava Partisi
%0.30 151 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 138.661
  • Kullanılan Oy 108.045
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%45.03 45.857 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%24.73 25.182 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%11.84 12.054 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%5.45 5.552 Oy
Yeniden Refah Partisi
%3.78 3.845 Oy
İyi Parti
%2.94 2.996 Oy
Büyük Birlik Partisi
%1.51 1.534 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%1.26 1.279 Oy
Zafer Partisi
%0.74 755 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARALIK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.60|1.320
MUSTAFA GÜZELKAYA 		%1.04 30 %1.35 39 %0.73 21 %4.94 143 %0 0 %46.36 1.342
KARAKOYUNLU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %31.77 419
%34.80|459
BAYRAMALİ BALLI 		%0.53 7 %0 0 %0 0 %32.90 434
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.23 20.975 %2.88 1.433 %0 0 %4.48 2.225
%46.70|23.196
MEHMET NURİ GÜNEŞ 		%0.18 90 %3.53 1.754
TUZLUCA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.27 1.428
%30.64|1.548
CEMAL KURNAZ 		%0.71 36 %0.44 22 %27.55 1.392 %0 0 %12.39 626
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
HALFELİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.85 1.498 %1.53 62 %0.37 15 %0 0
%49.77|2.023
YAŞAR SARITAŞ 		%0 0 %11.49 467
HOŞHABER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.13|640
OSMAN TOKA 		%0 0 %0.27 4 %0 0 %36.46 541 %12.80 190 %7.35 109
MELEKLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %1.48 34
%57.36|1.317
MÜCAHİT TANIK 		%0 0 %0 0 %0 0 %41.16 945
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARALIK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.69|1.211
 %1.83 52 %6.03 171 %0 0 %9.52 270 %0 0 %39.94 1.133
KARAKOYUNLU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %27.40 348
%38.90|494
 %3.54 45 %0 0 %0 0 %30.16 383
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.37 19.038 %4.51 2.237 %0 0 %5.47 2.715
%46.89|23.268
 %0 0 %4.76 2.363
TUZLUCA Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.85 1.290 %27.05 1.350 %2.97 148 %0.58 29
%33.03|1.648
 %0 0 %10.52 525
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
HALFELİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.97 1.314 %1.48 59 %1.03 41 %0 0
%54.98|2.191
 %0 0 %9.54 380
HOŞHABER Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.57 550 %0 0 %0.20 3 %0 0
%48.84|715
 %6.56 96 %6.83 100
MELEKLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %0 0
%60.58|1.343
 %0 0 %0 0 %0 0 %39.42 874
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		YAŞAR AKKUŞ 22.268 %50.12
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		İSA YAŞAR TEZEL 20.733 %46.67
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		SÖZER SAYAN 1.013 %2.28
Saadet Partisi
SAADET 		ABDULLAH MERT 207 %0.47
Demokratik Sol Parti
DSP 		FIRAT AKDAĞ 81 %0.18
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		BERKAY KEMAL ÖNOĞLU 71 %0.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ALİHAYDAR DEMİR 54 %0.12
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		MURAT YİKİT 18.485 %44.79
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		GÜNDÜZ GÜNEŞ 17.476 %42.35
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MUSTAFA BULUŞ 4.499 %10.90
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MURAT IŞIK 343 %0.83
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ARAN KALAFAT 306 %0.74
Saadet Partisi
SAADET 		YUSUF UZGUR 145 %0.35
Demokrat Parti
DP 		SEVENER DEMİRTEKİN 14 %0.03
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		21.754 %49.18
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		20.021 %45.26
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.168 %2.64
İyi Parti
İYİ PARTİ 		952 %2.15
Saadet Partisi
SAADET 		246 %0.56
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		93 %0.21
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		18.154 %44.36
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		16.987 %41.51
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		4.492 %10.98
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		714 %1.74
Saadet Partisi
SAADET 		260 %0.64
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		165 %0.40
Büyük Birlik Partisi
BBP 		151 %0.37
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		12.797 %39.91
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		9.333 %29.11
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		9.160 %28.57
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		357 %1.11
Büyük Birlik Partisi
BBP 		260 %0.81
Saadet Partisi
SAADET 		158 %0.49
Kaynak: Anadolu Ajansı