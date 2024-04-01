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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • İstanbul Toplam Seçmen 11.314.534
  • Açılan Sandık 33.273
  • Kullanılan Oy 8.970.212
  • Geçerli Oy 8.667.512
  • Geçersiz Oy 302.700
  • Katılım Oranı %79.28
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

EKREM İMAMOĞLU cumhuriyet-halk-partisi
EKREM
İMAMOĞLU
%51.14 4.432.862 Oy
MURAT KURUM adalet-ve-kalkinma-partisi
MURAT
KURUM
%39.59 3.431.588 Oy
MEHMET ALTINÖZ yeniden-refah-partisi
MEHMET
ALTINÖZ
%2.61 226.450 Oy
AZMİ KARAMAHMUTOĞLU zafer-partisi
AZMİ
KARAMAHMUTOĞLU
%2.12 183.868 Oy
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
MERAL DANIŞ
BEŞTAŞ
%2.12 183.805 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0.63 54.619 Oy
Saadet Partisi
%0.56 48.894 Oy
Memleket Partisi
%0.17 14.907 Oy
Yeni Türkiye Partisi
%0.16 14.265 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.13 11.409 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 11.314.534
  • Kullanılan Oy 8.959.411
Cumhuriyet Halk Partisi
%45.69 3.970.679 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%38.24 3.323.133 Oy
Yeniden Refah Partisi
%3.76 326.432 Oy
Zafer Partisi
%3.61 313.889 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%1.74 151.246 Oy
İyi Parti
%1.49 129.564 Oy
Saadet Partisi
%0.97 84.668 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0.75 65.145 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0.59 51.441 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ADALAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.85 2.408
%55.49|5.846
ALİ ERCAN AKPOLAT 		%0 0 %1.40 148 %3.96 417 %0.18 19 %16.12 1.698
ARNAVUTKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.94|71.849
MUSTAFA CANDAROĞLU 		%38.45 65.863 %0 0 %3.53 6.044 %5.01 8.579 %0.02 36 %11.06 18.942
ATAŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.00 86.287
%56.39|139.009
ONURSAL ADIGÜZEL 		%0 0 %1.46 3.603 %0 0 %0.05 135 %7.10 17.497
AVCILAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.29 86.896
%53.43|121.250
UTKU CANER ÇAYKARA 		%0 0 %0.95 2.156 %0 0 %0 0 %7.33 16.640
BAĞCILAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.42|213.447
ABDULLAH ÖZDEMİR 		%32.88 126.629 %0 0 %1.01 3.876 %0 0 %0.05 200 %10.64 40.991
BAHÇELİEVLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.20|152.111
HAKAN BAHADIR 		%44.11 142.159 %0 0 %0.85 2.743 %0 0 %0.06 178 %7.78 25.062
BAKIRKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.07 28.858
%67.72|88.572
AYŞEGÜL ÖZDEMİR OVALIOĞLU 		%0 0 %1.41 1.845 %1.35 1.767 %0.21 271 %7.24 9.473
BAŞAKŞEHİR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.77|115.666
YASİN KARTOĞLU 		%36.62 90.556 %0 0 %0.85 2.097 %5.28 13.055 %0 0 %10.48 25.918
BAYRAMPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.63 65.864
%46.67|73.850
HASAN MUTLU 		%0 0 %1.04 1.644 %0 0 %0.31 489 %10.35 16.381
BEŞİKTAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%64.12|66.017
RIZA AKPOLAT 		%11.44 11.777 %1.33 1.366 %0.91 938 %15.98 16.455 %6.22 6.403
BEYKOZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.91 67.020
%45.87|68.453
ALAATTİN KÖSELER 		%0 0 %1.14 1.696 %0.61 907 %0.19 277 %7.29 10.883
BEYLİKDÜZÜ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.37 70.843
%52.83|112.163
MEHMET MURAT ÇALIK 		%0 0 %1.03 2.183 %2.46 5.214 %0 0 %10.31 21.892
BEYOĞLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.74 49.965
%49.22|60.361
İNAN GÜNEY 		%0 0 %1.40 1.717 %0 0 %0.87 1.065 %7.77 9.533
BÜYÜKÇEKMECE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.16 65.615
%48.04|74.772
HASAN AKGÜN 		%0 0 %1.08 1.683 %2.30 3.581 %0.20 311 %6.21 9.670
ÇATALCA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.94 23.749
%50.53|26.704
ERHAN GÜZEL 		%0 0 %1.00 531 %0 0 %0.04 21 %3.49 1.846
ÇEKMEKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.50 66.594
%49.22|82.974
ORHAN ÇERKEZ 		%0 0 %1.12 1.880 %0 0 %0 0 %10.16 17.129
ESENLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.46|117.704
MEHMET TEVFİK GÖKSU 		%33.78 78.792 %0 0 %1.11 2.590 %0 0 %0.06 138 %14.59 34.042
ESENYURT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.18 181.806
%49.05|227.608
AHMET ÖZER 		%0 0 %1.38 6.398 %0 0 %0.08 356 %10.32 47.878
EYÜPSULTAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.45 100.347
%48.17|116.620
MİTHAT BÜLENT ÖZMEN 		%0 0 %2.60 6.295 %0 0 %0.05 115 %7.74 18.730
FATİH Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.56|91.917
MEHMET ERGÜN TURAN 		%43.77 84.588 %0 0 %0.90 1.745 %0 0 %0.04 68 %7.74 14.956
GAZİOSMANPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.12 106.757
%40.45|107.636
HAKAN BAHÇETEPE 		%0 0 %1.31 3.493 %3.48 9.271 %0 0 %14.64 38.944
GÜNGÖREN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.91|74.603
BÜNYAMİN DEMİR 		%34.94 51.206 %0 0 %1.62 2.373 %4.34 6.365 %0 0 %8.18 11.993
KADIKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.07 40.461
%68.78|212.961
MESUT KÖSEDAĞI 		%0 0 %0.92 2.834 %0.91 2.832 %0.09 287 %16.23 50.242
KAĞITHANE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.85|122.295
MEVLÜT ÖZTEKİN 		%36.00 90.122 %0 0 %1.10 2.743 %3.61 9.036 %0.05 134 %10.39 25.998
KARTAL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.61 103.082
%54.77|158.555
GÖKHAN YÜKSEL 		%0 0 %2.23 6.446 %0 0 %0.39 1.137 %7.01 20.290
KÜÇÜKÇEKMECE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.44 159.252
%50.20|219.377
KEMAL ÇEBİ 		%0 0 %0.90 3.917 %4.63 20.217 %0.26 1.130 %7.58 33.137
MALTEPE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.41 100.447
%59.06|183.062
ESİN KÖYMEN 		%0 0 %1.56 4.831 %0 0 %0.76 2.365 %6.21 19.238
PENDİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.69|187.623
AHMET CİN 		%42.78 179.608 %0 0 %1.02 4.274 %0 0 %0.40 1.666 %11.11 46.621
SANCAKTEPE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.46 110.652
%50.59|135.018
ALPER YEĞİN 		%0 0 %0.77 2.064 %0 0 %0.09 233 %7.08 18.899
SARIYER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.26 69.451
%51.50|104.401
MUSTAFA OKTAY AKSU 		%0 0 %0.71 1.439 %0 0 %8.24 16.702 %5.30 10.735
ŞİLE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.23 13.583
%51.88|16.302
ÖZGÜR KABADAYI 		%0 0 %0.99 310 %0 0 %0 0 %3.90 1.227
SİLİVRİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%53.20|63.065
BORA BALCIOĞLU 		%39.53 46.860 %1.51 1.791 %0 0 %0.68 802 %5.08 6.017
ŞİŞLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%23.62 35.442
%66.59|99.921
RESUL EMRAH ŞAHAN 		%0 0 %1.53 2.290 %0 0 %0.04 64 %8.22 12.330
SULTANBEYLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.25|77.787
ALİ TOMBAŞ 		%21.04 38.730 %0 0 %0.79 1.460 %9.86 18.160 %0.13 245 %25.92 47.726
SULTANGAZİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.81|133.980
ABDURRAHMAN DURSUN 		%33.00 94.463 %0 0 %0.82 2.333 %6.27 17.947 %0.09 267 %13.01 37.239
TUZLA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.07 64.524
%50.92|84.094
EREN ALİ BİNGÖL 		%0 0 %0.94 1.553 %0 0 %0.44 732 %8.62 14.231
ÜMRANİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.45|174.555
İSMET YILDIRIM 		%40.14 165.054 %0 0 %1.02 4.213 %2.23 9.168 %0.06 241 %14.10 57.995
ÜSKÜDAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.37 133.814
%49.90|157.605
SİNEM DEDETAŞ 		%0 0 %0.75 2.366 %0 0 %0.05 171 %6.92 21.858
ZEYTİNBURNU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.48|65.083
ÖMER ARISOY 		%42.85 59.996 %0 0 %0.75 1.051 %0 0 %0 0 %9.92 13.886
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ADALAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.33 2.350
%48.88|5.144
 %0 0 %2.22 234 %4.23 445 %1.43 150 %20.91 2.200
ARNAVUTKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.41|74.177
 %32.69 55.863 %0 0 %3.06 5.236 %7.22 12.337 %0 0 %13.62 23.279
ATAŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.49 85.124
%53.92|133.094
 %0 0 %1.74 4.300 %0 0 %0 0 %9.85 24.310
AVCILAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.97 83.770
%51.88|117.560
 %0 0 %1.37 3.098 %0 0 %0.05 109 %9.73 22.050
BAĞCILAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.43|197.662
 %33.94 130.448 %0 0 %1.23 4.721 %0 0 %0 0 %13.39 51.466
BAHÇELİEVLER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.02 141.850
%44.07|142.035
 %0 0 %1.17 3.778 %0 0 %0 0 %10.74 34.602
BAKIRKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%21.06 27.547
%66.83|87.400
 %0 0 %1.65 2.159 %1.77 2.317 %0 0 %8.68 11.355
BAŞAKŞEHİR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.94|110.972
 %35.11 86.710 %0 0 %1.11 2.739 %6.23 15.384 %0 0 %12.62 31.154
BAYRAMPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.53 64.115
%45.06|71.271
 %0 0 %1.68 2.662 %0 0 %0.05 81 %12.67 20.048
BEŞİKTAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%73.09|75.143
 %11.18 11.494 %2.19 2.251 %1.26 1.291 %0.20 210 %12.08 12.418
BEYKOZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.26 63.010
%44.66|66.587
 %0 0 %1.85 2.760 %0.84 1.246 %0 0 %10.39 15.493
BEYLİKDÜZÜ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.33 72.833
%49.71|105.462
 %0 0 %1.46 3.106 %3.17 6.731 %0 0 %11.33 24.037
BEYOĞLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.08 49.348
%46.95|57.804
 %0 0 %1.46 1.803 %0 0 %0.24 290 %11.27 13.876
BÜYÜKÇEKMECE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.59 61.563
%46.76|72.707
 %0 0 %1.80 2.806 %2.82 4.388 %0.58 896 %8.45 13.143
ÇATALCA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.10 21.123
%51.06|26.896
 %0 0 %2.43 1.281 %0 0 %0 0 %6.33 3.334
ÇEKMEKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.88 65.531
%45.59|76.834
 %0 0 %1.36 2.299 %0 0 %0 0 %14.17 23.881
ESENLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.83|116.320
 %32.86 76.698 %0 0 %1.28 2.991 %0 0 %0 0 %16.03 37.430
ESENYURT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.02 176.192
%47.80|221.519
 %0 0 %1.38 6.385 %0 0 %0.30 1.389 %12.51 57.990
EYÜPSULTAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.07 94.531
%47.40|114.679
 %0 0 %2.44 5.894 %0 0 %0 0 %11.09 26.824
FATİH Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.56|87.967
 %42.46 81.979 %0 0 %1.06 2.044 %0 0 %0 0 %10.93 21.097
GAZİOSMANPAŞA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.87|108.979
 %38.87 103.639 %0 0 %1.42 3.774 %3.95 10.522 %0 0 %14.90 39.734
GÜNGÖREN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.79|68.374
 %35.91 52.470 %0 0 %1.71 2.500 %4.84 7.071 %0.16 241 %10.58 15.465
KADIKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.62 42.186
%70.49|218.259
 %0 0 %1.16 3.578 %1.35 4.195 %0 0 %13.38 41.427
KAĞITHANE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.60|111.490
 %36.68 91.689 %0 0 %1.49 3.714 %4.00 9.995 %0.65 1.629 %12.59 31.461
KARTAL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.09 101.544
%52.26|151.233
 %0 0 %2.21 6.384 %0 0 %0.07 195 %10.38 30.024
KÜÇÜKÇEKMECE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.19 153.903
%47.39|207.248
 %0 0 %1.28 5.615 %5.68 24.836 %0 0 %10.46 45.768
MALTEPE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.53 97.751
%56.64|175.577
 %0 0 %1.85 5.747 %0 0 %0.10 321 %9.87 30.585
PENDİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.26|181.451
 %41.25 172.990 %0 0 %1.38 5.783 %0 0 %0 0 %14.11 59.181
SANCAKTEPE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.54 108.131
%47.98|127.996
 %0 0 %1.01 2.705 %0 0 %0 0 %10.47 27.924
SARIYER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.30 69.357
%54.23|109.651
 %0 0 %1.31 2.640 %0 0 %0.59 1.184 %9.58 19.373
ŞİLE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.09 12.892
%50.25|15.767
 %0 0 %2.26 709 %0 0 %0 0 %6.40 2.007
SİLİVRİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%53.31|62.784
 %33.92 39.947 %2.51 2.957 %0 0 %1.31 1.540 %8.96 10.551
ŞİŞLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%23.06 34.575
%63.55|95.276
 %0 0 %1.92 2.878 %0 0 %0 0 %11.47 17.195
SULTANBEYLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.47|83.465
 %20.48 37.594 %0 0 %1.07 1.963 %10.48 19.227 %0 0 %22.50 41.302
SULTANGAZİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.69|130.706
 %32.21 92.145 %0 0 %0.91 2.592 %7.00 20.013 %0.13 372 %14.06 40.213
TUZLA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.78 62.358
%48.00|79.220
 %0 0 %1.59 2.621 %0 0 %0.35 578 %12.28 20.259
ÜMRANİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.96|172.375
 %39.39 161.813 %0 0 %1.31 5.382 %2.74 11.248 %0.06 255 %14.55 59.769
ÜSKÜDAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.30 127.186
%47.43|149.693
 %0 0 %1.28 4.047 %0 0 %0 0 %10.99 34.683
ZEYTİNBURNU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.24|60.425
 %42.79 59.802 %0 0 %1.02 1.428 %0 0 %0 0 %12.94 18.089
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
23 HAZİRAN 2019 31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		EKREM İMAMOĞLU 4.741.870 %54.21
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		BİNALİ YILDIRIM 3.935.444 %44.99
Saadet Partisi
SAADET 		NECDET GÖKÇINAR 47.829 %0.55
Vatan Partisi
VATAN 		MUSTAFA İLKER YÜCEL 14.545 %0.17
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 6.770 %0.08
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		EKREM İMAMOĞLU 4.169.765 %48.77
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		BİNALİ YILDIRIM 4.156.036 %48.61
Saadet Partisi
SAADET 		NECDET GÖKÇINAR 103.364 %1.21
Demokratik Sol Parti
DSP 		MUAMMER AYDIN 30.884 %0.36
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		SELİM KOTİL 27.087 %0.32
Demokrat Parti
DP 		ERSAN GÖKGÖZ 22.252 %0.26
Vatan Partisi
VATAN 		MUSTAFA İLKER YÜCEL 15.428 %0.18
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		ZEHRA GÜNER KARAOĞLU 10.349 %0.12
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		KADİR TOPBAŞ 4.101.906 %47.95
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MUSTAFA SARIGÜL 3.428.454 %40.08
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		SIRRI SÜREYYA ÖNDER 414.290 %4.84
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		RASİM ACAR 339.785 %3.97
Saadet Partisi
SAADET 		SELMAN ESMERER 122.950 %1.44
Büyük Birlik Partisi
BBP 		AHMET YELİS 47.514 %0.56
Yurt Partisi
YURT-P 		OKAN BAL 16.614 %0.19
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		ZEKİ LEVENT KIRCA 15.275 %0.18
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		AHMET ERCAN 14.231 %0.17
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		AHMET RIDVAN MURAT 10.717 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		AYDEMİR GÜLER 7.524 %0.09
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		MEHMET CELAL BAYKARA 7.371 %0.09
Demokratik Sol Parti
DSP 		MUAMMER AYDIN 7.221 %0.08
Demokrat Parti
DP 		HÜSEYİN GÜLER 5.604 %0.07
Halkın Kurtuluş Partisi
HKP 		ZELİHA KIRAN DANACI 4.352 %0.05
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 3.921 %0.05
Doğru Yol Partisi
DYP 		KEMAL ABDULLAHOĞLU 2.344 %0.03
Millet Partisi
Millet 		DERVİŞ DOĞAN 2.311 %0.03
Liberal Demokrat Parti
LDP 		ŞULE KILIÇARSLAN 1.430 %0.02
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		KADİR TOPBAŞ 3.105.555 %44.71
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		KEMAL KILIÇDAROĞLU 2.568.710 %36.98
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		AHMET TURGUT 348.269 %5.01
Saadet Partisi
SAADET 		MEHMET BEKAROĞLU 337.014 %4.85
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		AKIN BİRDAL 314.229 %4.52
Demokratik Sol Parti
DSP 		AHMET VEFİK ALP 90.399 %1.30
Büyük Birlik Partisi
BBP 		CEVDET TELLİOĞLU 79.401 %1.14
Demokrat Parti
DP 		MEHMET DÜLGER 33.089 %0.48
Anavatan Partisi
ANAP 		TEVFİK AHMET ÖZAL 21.960 %0.32
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		SABİHA KARAMUSTAFA 17.071 %0.25
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		MEHMET ALİ ERDOĞAN 9.502 %0.14
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		ZEHRA GÜNER 7.709 %0.11
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 5.541 %0.08
Millet Partisi
Millet 		AHMET AKTAŞ 4.961 %0.07
Liberal Demokrat Parti
LDP 		FAHRETTİN TANINMIŞ 3.025 %0.04
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.886.057 %45.58
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.285.793 %38.54
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		341.993 %4.01
İyi Parti
İYİ PARTİ 		296.024 %3.47
Saadet Partisi
SAADET 		224.408 %2.63
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		184.051 %2.16
Büyük Birlik Partisi
BBP 		99.708 %1.17
Demokratik Sol Parti
DSP 		88.962 %1.04
Demokrat Parti
DP 		41.412 %0.49
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		29.280 %0.34
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		21.637 %0.25
Vatan Partisi
VATAN 		18.066 %0.21
Bağımsız
BĞMSZ 		9.150 %0.11
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.821.201 %44.99
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.100.089 %36.50
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		629.727 %7.42
Bağımsız
BĞMSZ 		430.288 %5.07
Saadet Partisi
SAADET 		281.788 %3.32
Büyük Birlik Partisi
BBP 		89.918 %1.06
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		24.124 %0.28
Demokrat Parti
DP 		21.778 %0.26
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		20.465 %0.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		16.695 %0.20
Demokratik Sol Parti
DSP 		13.106 %0.15
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		12.610 %0.15
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		12.058 %0.14
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		9.298 %0.11
Millet Partisi
Millet 		3.612 %0.04
Doğru Yol Partisi
DYP 		1.059 %0.01
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		498 %0.01
Liberal Demokrat Parti
LDP 		103 %0
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.824.329 %40.08
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.360.693 %33.50
Saadet Partisi
SAADET 		516.653 %7.33
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		516.212 %7.33
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		326.485 %4.63
Demokratik Sol Parti
DSP 		179.363 %2.55
Büyük Birlik Partisi
BBP 		139.234 %1.98
Demokrat Parti
DP 		61.627 %0.87
Anavatan Partisi
ANAP 		34.032 %0.48
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		21.734 %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		19.334 %0.27
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		16.118 %0.23
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		10.792 %0.15
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		7.627 %0.11
Emek Partisi
EMEP 		6.449 %0.09
Millet Partisi
Millet 		4.356 %0.06
Halkın Yükselişi Partisi
HYP 		644 %0.01
Bağımsız
BĞMSZ 		523 %0.01
Liberal Demokrat Parti
LDP 		228 %0
Kaynak: Anadolu Ajansı