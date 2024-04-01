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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

NEVŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • Nevşehir Toplam Seçmen 82.820
  • Açılan Sandık 249
  • Kullanılan Oy 66.276
  • Geçerli Oy 63.941
  • Geçersiz Oy 2.335
  • Katılım Oranı %80.02
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

RASİM ARI iyi-parti
RASİM
ARI
%52.03 33.268 Oy
MEHMET SAVRAN adalet-ve-kalkinma-partisi
MEHMET
SAVRAN
%34.50 22.061 Oy
ADNAN DOĞU milliyetci-hareket-partisi
ADNAN
DOĞU
%6.25 3.996 Oy
MEHMET BİLGİN cumhuriyet-halk-partisi
MEHMET
BİLGİN
%3.24 2.074 Oy
NAİL ÇELİK yeniden-refah-partisi
NAİL
ÇELİK
%1.68 1.072 Oy
PARTİLER
Zafer Partisi
%0.96 614 Oy
Saadet Partisi
%0.48 310 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0.22 140 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.13 85 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.13 82 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 229.184
  • Kullanılan Oy 191.006
Adalet ve Kalkınma Partisi
%33.46 60.729 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%23.86 43.309 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%16.74 30.381 Oy
İyi Parti
%15.92 28.888 Oy
Yeniden Refah Partisi
%3.57 6.480 Oy
Büyük Birlik Partisi
%1.82 3.308 Oy
Zafer Partisi
%1.55 2.805 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0.95 1.720 Oy
Saadet Partisi
%0.87 1.585 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ACIGÖL Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.76 1.093 %2.07 76
%66.27|2.434
MEHMET EROĞLU 		%0.41 15 %0 0 %0 0 %1.50 55
AVANOS Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.41 1.827 %35.51 3.342
%35.70|3.360
MUSTAFA KENAN SARITAŞ 		%2.71 255 %0.13 12 %3.29 310 %3.24 305
DERİNKUYU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.13 2.847
%49.96|3.544
TANER İNCE 		%8.88 630 %0 0 %0 0 %0 0 %1.03 73
GÜLŞEHİR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.14 2.606 %4.54 357
%61.14|4.808
ERKAN ÇİFTCİ 		%0 0 %0 0 %0 0 %1.18 93
HACIBEKTAŞ BAĞIMSIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.61 79 %30.52 923 %0.33 10 %20.17 610 %0 0
%42.53|1.286
 %3.84 116
KOZAKLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.58 1.423
%43.15|2.076
SEFER NESLİHANOĞLU 		%24.88 1.197 %0 0 %0 0 %0 0 %2.39 115
MERKEZ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.50 22.061 %3.24 2.074 %6.25 3.996
%52.03|33.268
RASİM ARI 		%0.22 140 %0 0 %3.76 2.402
ÜRGÜP Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.70 3.599
%35.48|5.170
ALİ ERTUĞRUL BUL 		%35.23 5.134 %1.37 200 %0.10 14 %0.21 31 %2.91 424
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ÇALIŞ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.09 523 %0 0
%44.87|616
MUSTAFA DEMİR 		%0 0 %0 0 %0 0 %17.04 234
ÇAT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.95 539 %0 0
%59.90|829
ZÜBEYİR KALAY 		%0 0 %0 0 %0 0 %1.16 16
GÖRE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.18 686 %17.19 301
%41.18|721
İSMAİL GÜZEL 		%0 0 %0 0 %0 0 %2.46 43
GÖREME Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.09 647 %0 0
%56.60|870
ÖMER EREN 		%0 0 %0 0 %0 0 %1.30 20
KALABA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.96|1.436
ERDAL YORGANCI 		%0 0 %47.80 1.347 %0 0 %0 0 %0 0 %1.24 35
KARAPINAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%60.03|1.092
YASİN GÜNEŞ 		%0 0 %36.23 659 %0 0 %0 0 %0 0 %3.74 68
KAVAK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.26 720 %0 0
%57.36|1.001
FERİDUN BAĞCI 		%0 0 %0 0 %0 0 %1.38 24
KAYMAKLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.16 1.461 %0 0
%49.63|1.475
HARUN ÇEKİÇ 		%0 0 %0 0 %0 0 %1.21 36
NAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.23|1.654
SÜLEYMAN ÖZÇELİK 		%8.92 272 %34.39 1.049 %0 0 %0 0 %0 0 %2.46 75
ORTAHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.12|1.006
MUSTAFA ATEŞ 		%7.92 169 %43.98 939 %0 0 %0 0 %0 0 %0.98 21
ÖZKONAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.14|1.059
ABDÜLKADİR MACİT 		%11.23 242 %38.70 834 %0 0 %0 0 %0 0 %0.93 20
SULUSARAY Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.56 579 %2.51 35
%52.84|736
FATİH KALKAN 		%0 0 %0 0 %0 0 %3.09 43
TATLARIN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.05 654 %0 0
%51.94|722
ERCAN SELVİ 		%0 0 %0 0 %0 0 %1.01 14
UÇHİSAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.53 836 %0 0
%47.29|952
ABDULLAH ÇAMCI 		%9.39 189 %0 0 %0 0 %1.79 36
YAZIHÜYÜK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.79 1.038
%49.36|1.119
BİROL DEMİRDELEN 		%4.46 101 %0 0 %0 0 %0 0 %0.40 9
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ACIGÖL Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.44 1.133 %6.60 238
%60.02|2.163
 %0 0 %0 0 %0 0 %1.94 70
AVANOS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%20.44 1.910
%37.65|3.519
 %33.90 3.168 %3.49 326 %0 0 %0 0 %4.53 423
DERİNKUYU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.84 2.607
%47.16|3.337
 %13.79 976 %0 0 %0 0 %0 0 %2.20 156
GÜLŞEHİR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.57 2.613 %8.11 631
%57.03|4.439
 %0 0 %0 0 %0 0 %1.28 100
HACIBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.20 126 %33.53 1.006 %0 0 %18.17 545 %0 0 %0 0 %44.10 1.323
KOZAKLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.83 1.373
%40.96|1.951
 %24.65 1.174 %0 0 %0 0 %0 0 %5.56 265
MERKEZ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.47 21.852 %7.16 4.537 %11.93 7.560
%37.97|24.071
 %0.31 194 %0 0 %8.16 5.173
ÜRGÜP Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.09 3.509
%34.98|5.096
 %34.39 5.009 %1.73 252 %0 0 %0 0 %4.81 701
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ÇALIŞ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.96 509 %0 0
%45.75|630
 %0 0 %0 0 %0 0 %17.28 238
ÇAT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.37 562 %0 0
%59.63|830
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖRE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.89 718 %13.44 236
%43.56|765
 %0 0 %0 0 %0 0 %2.11 37
GÖREME Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.87 655 %0 0
%57.13|873
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KALABA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.41 1.388 %0 0
%50.59|1.421
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAPINAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%58.11|1.050
 %0 0 %37.80 683 %0 0 %0 0 %0 0 %4.10 74
KAVAK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.89 762 %0 0
%56.11|974
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAYMAKLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.14|1.480
 %0 0 %49.86 1.472 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.90|1.508
 %13.93 421 %36.17 1.093 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORTAHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.26|944
 %15.28 326 %40.46 863 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÖZKONAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.62|957
 %18.55 398 %35.94 771 %0 0 %0 0 %0 0 %0.89 19
SULUSARAY Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.16 575 %4.80 67
%49.68|694
 %0 0 %0 0 %0 0 %4.37 61
TATLARIN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.75 641 %0 0
%52.61|737
 %0 0 %0 0 %0 0 %1.64 23
UÇHİSAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.03 805 %0 0
%46.35|932
 %11.44 230 %0 0 %0 0 %2.19 44
YAZIHÜYÜK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.68 1.007
%46.67|1.052
 %8.34 188 %0 0 %0 0 %0 0 %0.31 7
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		RASİM ARI 30.024 %51.58
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		FİLİZ KILIÇ 19.983 %34.33
İyi Parti
İYİ PARTİ 		MEHMET ÖZKAN 5.980 %10.27
Saadet Partisi
SAADET 		İSMET FATİH TERZİOĞLU 1.216 %2.09
Büyük Birlik Partisi
BBP 		AHMET BİLGİLİ 771 %1.32
Demokratik Sol Parti
DSP 		BEKİR KENDİR 112 %0.19
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		ERSEL GÜRBÜZ 81 %0.14
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ABDURRAHMAN ÇAVUŞ 45 %0.08
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HASAN ÜNVER 29.121 %52.45
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MEHMET VAROL 23.702 %42.69
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		SERKAN SAĞLAMER 1.038 %1.87
Saadet Partisi
SAADET 		İBRAHİM ÇAKIR 896 %1.61
Büyük Birlik Partisi
BBP 		FATİH SAĞLAMKARDEŞ 306 %0.55
Demokrat Parti
DP 		- 197 %0.35
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		EKREM GERÇEKER 140 %0.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		İKBAL ŞİŞMAN 120 %0.22
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HASAN ÜNVER 23.693 %52.95
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		YALÇIN DEMİR 15.806 %35.32
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		SÜLEYMAN KURT 1.934 %4.32
Saadet Partisi
SAADET 		MUSTAFA GÜMÜŞ 1.767 %3.95
Büyük Birlik Partisi
BBP 		ÜMİT AKYÜREK 975 %2.18
Demokrat Parti
DP 		SELÇUK YILDIRIM 302 %0.67
Demokratik Sol Parti
DSP 		SAİT SELVİ 150 %0.34
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		İLHAN GÜLTEKİN 83 %0.19
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		DEVRİM KOÇAK 37 %0.08
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		28.895 %49.92
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		18.612 %32.16
İyi Parti
İYİ PARTİ 		7.323 %12.65
Saadet Partisi
SAADET 		1.419 %2.45
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.309 %2.26
Demokratik Sol Parti
DSP 		164 %0.28
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		118 %0.20
Vatan Partisi
VATAN 		39 %0.07
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		29.010 %52.75
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		21.825 %39.68
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.048 %3.72
Saadet Partisi
SAADET 		1.112 %2.02
Büyük Birlik Partisi
BBP 		636 %1.16
Demokrat Parti
DP 		205 %0.37
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		121 %0.22
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		42 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		23.159 %51.94
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		14.226 %31.91
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.487 %5.58
Saadet Partisi
SAADET 		2.316 %5.19
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.636 %3.67
Demokrat Parti
DP 		482 %1.08
Demokratik Sol Parti
DSP 		186 %0.42
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		92 %0.21
Kaynak: Anadolu Ajansı