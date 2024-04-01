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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

DENİZLİ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • Denizli Toplam Seçmen 800.548
  • Açılan Sandık 2.633
  • Kullanılan Oy 668.048
  • Geçerli Oy 636.250
  • Geçersiz Oy 31.798
  • Katılım Oranı %83.45
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU cumhuriyet-halk-partisi
BÜLENT NURİ
ÇAVUŞOĞLU
%48.12 306.174 Oy
OSMAN ZOLAN adalet-ve-kalkinma-partisi
OSMAN
ZOLAN
%38.88 247.347 Oy
YASİN ÖZTÜRK iyi-parti
YASİN
ÖZTÜRK
%4.63 29.435 Oy
NAZİF MANAV yeniden-refah-partisi
NAZİF
MANAV
%2.84 18.091 Oy
NURİ DALYAN zafer-partisi
NURİ
DALYAN
%1.65 10.506 Oy
PARTİLER
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%1.14 7.262 Oy
Memleket Partisi
%0.36 2.276 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.33 2.080 Oy
Gelecek Partisi
%0.30 1.880 Oy
Demokrat Parti
%0.26 1.686 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 800.548
  • Kullanılan Oy 667.430
Cumhuriyet Halk Partisi
%47.69 299.914 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%30.50 191.810 Oy
İyi Parti
%6.99 43.950 Oy
Yeniden Refah Partisi
%3.70 23.245 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%2.56 16.069 Oy
Zafer Partisi
%2.18 13.738 Oy
Büyük Birlik Partisi
%2.09 13.119 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%1.15 7.252 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.41 2.581 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ACIPAYAM Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.05 12.839
%47.74|17.001
LEVENT YILDIRIM 		%0 0 %3.97 1.415 %0 0 %0.90 320 %11.33 4.036
BABADAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.40|2.153
MURAT KUMRAL 		%20.56 896 %0 0 %28.16 1.227 %0 0 %0 0 %1.88 82
BAKLAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.18|1.581
YUSUF GÜLSEVER 		%31.81 1.221 %0 0 %25.21 968 %0 0 %0 0 %1.80 69
BEKİLLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.32 1.706
%56.73|2.593
ÖNDER DEMİR 		%0 0 %1.27 58 %0 0 %0 0 %4.68 214
BEYAĞAÇ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.21 1.718 %5.89 272 %0 0 %1.34 62 %0 0 %0.80 37 %54.75 2.528
BOZKURT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.73 2.295
%34.11|2.467
BİRSEN ÇELİK 		%0 0 %23.64 1.710 %0 0 %0 0 %10.51 760
BULDAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%53.19|9.218
MEHMET ALİ ORPAK 		%30.44 5.275 %11.63 2.015 %0 0 %0 0 %4.74 822
ÇAL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%57.28|7.392
AHMET HAKAN 		%38.36 4.951 %1.84 237 %0 0 %0 0 %2.53 326
ÇAMELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%63.18|7.512
CENGİZ ARSLAN 		%22.98 2.732 %0 0 %4.37 520 %0 0 %0 0 %9.47 1.126
ÇARDAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.52 1.414
%27.94|1.611
ALİ ALTINER 		%0 0 %23.08 1.331 %0 0 %0 0 %24.45 1.410
ÇİVRİL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.27 10.763
%37.36|13.738
SEMİH DERE 		%0 0 %2.50 921 %0 0 %6.74 2.480 %24.12 8.869
GÜNEY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.54 2.878
%55.92|3.875
MEHMET ALİ ERAYDIN 		%0 0 %1.07 74 %0 0 %0 0 %1.47 102
HONAZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.18|8.623
YÜKSEL KEPENEK 		%11.35 2.166 %1.87 356 %0.58 111 %0 0 %41.02 7.830
KALE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.50 5.001
%50.27|6.530
ERKAN HAYLA 		%0 0 %3.88 504 %0 0 %0 0 %7.36 956
MERKEZEFENDİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.21 64.269
%57.78|115.311
ŞENİZ DOĞAN 		%0 0 %2.21 4.405 %2.03 4.050 %0 0 %5.77 11.520
PAMUKKALE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.79 56.802
%46.04|87.781
ALİ RIZA ERTEMÜR 		%0 0 %14.90 28.404 %0.79 1.501 %0.15 280 %8.33 15.878
SARAYKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.57 8.506
%52.60|10.762
MEHMET SALİH KONYA 		%0 0 %2.44 499 %1.75 359 %0 0 %1.63 334
SERİNHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%50.36|4.947
OSMAN KILIÇ 		%45.23 4.443 %2.00 196 %0 0 %0 0 %2.41 237
TAVAS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.30 10.707
%52.87|14.404
KADİR TATIK 		%0 0 %4.24 1.156 %0 0 %0 0 %3.58 975
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ACIPAYAM Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.48 13.287
%44.81|15.884
 %0 0 %4.74 1.682 %0 0 %0 0 %12.97 4.598
BABADAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.61|2.159
 %22.01 958 %0 0 %25.76 1.121 %0 0 %0 0 %2.62 114
BAKLAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.45|1.429
 %32.81 1.252 %0 0 %20.78 793 %0 0 %0 0 %8.96 342
BEKİLLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.92 1.647
%56.38|2.585
 %0 0 %2.42 111 %0 0 %0 0 %5.28 242
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.43 1.757 %9.84 450 %0 0 %4.48 205 %0 0 %0 0 %47.24 2.160
BOZKURT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.52 2.028
%34.26|2.436
 %0 0 %18.83 1.339 %0 0 %8.34 593 %10.05 715
BULDAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%53.55|9.172
 %27.18 4.655 %13.22 2.264 %0 0 %0 0 %6.06 1.038
ÇAL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%57.03|7.318
 %36.01 4.621 %2.71 348 %0 0 %0 0 %4.24 544
ÇAMELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%61.26|7.276
 %24.66 2.929 %0 0 %5.46 649 %0 0 %0 0 %8.62 1.024
ÇARDAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.67 1.403
%31.81|1.809
 %0 0 %21.35 1.214 %0 0 %0 0 %22.17 1.261
ÇİVRİL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.69 11.163
%39.22|14.266
 %0 0 %4.18 1.521 %0 0 %4.25 1.544 %21.66 7.877
GÜNEY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.30 2.827
%54.26|3.714
 %0 0 %2.53 173 %0 0 %0 0 %1.91 131
HONAZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%46.33|8.738
 %12.78 2.410 %3.21 605 %0.68 128 %0 0 %37.01 6.981
KALE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.50 5.122
%47.83|6.202
 %0 0 %4.37 567 %0 0 %0 0 %8.31 1.077
MERKEZEFENDİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.99 63.619
%52.91|105.225
 %0 0 %3.76 7.488 %2.39 4.757 %0 0 %8.95 17.803
PAMUKKALE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.21 59.340
%46.49|88.400
 %0 0 %11.14 21.177 %0.88 1.680 %0 0 %10.27 19.532
SARAYKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.52 7.876
%52.21|10.673
 %0 0 %3.26 667 %3.36 687 %0 0 %2.65 541
SERİNHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%47.38|4.648
 %44.67 4.383 %4.16 408 %0 0 %0 0 %3.79 372
TAVAS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.06 10.877
%48.82|13.255
 %0 0 %5.96 1.618 %0 0 %0 0 %5.17 1.403
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		OSMAN ZOLAN 321.932 %50.59
İyi Parti
İYİ PARTİ 		ÜMİT BAHTİYAR 279.654 %43.95
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		ŞERİFE YILDIRIM 8.833 %1.39
Demokrat Parti
DP 		AYKUT YILDIRIM 6.985 %1.10
Saadet Partisi
SAADET 		SÜLEYMAN DEMİREL 4.955 %0.78
Demokratik Sol Parti
DSP 		YAŞAR KAYRAKÇI 4.393 %0.69
Vatan Partisi
VATAN 		MUSTAFA GÜLEÇ 2.427 %0.38
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		TURGAY URGAN 1.768 %0.28
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		ÖZGÜR DAĞ 1.015 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		NİHAT ZEYBEKCİ 112.418 %39.93
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		HÜSAMETTİN ATAMAN 85.193 %30.26
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ÜMİT BAHTİYAR 62.062 %22.05
Demokrat Parti
DP 		MUSTAFA GÜRBÜZ 7.308 %2.60
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		SENAY EKER 5.179 %1.84
Büyük Birlik Partisi
BBP 		SÜLEYMAN ORUÇ 3.259 %1.16
Saadet Partisi
SAADET 		CEMAL İNANÖZ 2.227 %0.79
Demokratik Sol Parti
DSP 		MUSTAFA DEĞİRMENCİ 2.077 %0.74
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		PEMBE KESİKBAŞ 499 %0.18
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 379 %0.13
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		MEHMET KIZILER 286 %0.10
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		SAVAŞ SARI 252 %0.09
Emek Partisi
EMEP 		MEHMET KIRGIZ 215 %0.08
Liberal Demokrat Parti
LDP 		LÜTFİ EROL 157 %0.06
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		293.954 %46.43
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		252.686 %39.92
İyi Parti
İYİ PARTİ 		32.573 %5.15
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		12.213 %1.93
Demokrat Parti
DP 		11.157 %1.76
Büyük Birlik Partisi
BBP 		8.354 %1.32
Saadet Partisi
SAADET 		7.162 %1.13
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		5.042 %0.80
Demokratik Sol Parti
DSP 		4.396 %0.69
Vatan Partisi
VATAN 		2.319 %0.37
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.634 %0.26
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.070 %0.17
Bağımsız
BĞMSZ 		488 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		248.984 %40.86
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		188.950 %31.01
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		139.662 %22.92
Demokrat Parti
DP 		7.758 %1.27
Büyük Birlik Partisi
BBP 		7.068 %1.16
Bağımsız
BĞMSZ 		6.932 %1.14
Saadet Partisi
SAADET 		3.508 %0.58
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		1.948 %0.32
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		896 %0.15
Demokratik Sol Parti
DSP 		804 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		463 %0.08
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		428 %0.07
Millet Partisi
Millet 		320 %0.05
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		147 %0.02
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		106.660 %37.82
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		84.144 %29.84
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		64.033 %22.71
Demokrat Parti
DP 		8.819 %3.13
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		5.450 %1.93
Büyük Birlik Partisi
BBP 		5.384 %1.91
Saadet Partisi
SAADET 		3.208 %1.14
Demokratik Sol Parti
DSP 		3.004 %1.07
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		668 %0.24
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		429 %0.15
Emek Partisi
EMEP 		218 %0.08
Kaynak: Anadolu Ajansı