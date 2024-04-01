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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

BURSA SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • Bursa Toplam Seçmen 2.388.995
  • Açılan Sandık 7.422
  • Kullanılan Oy 1.883.345
  • Geçerli Oy 1.806.893
  • Geçersiz Oy 76.452
  • Katılım Oranı %78.83
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

MUSTAFA BOZBEY cumhuriyet-halk-partisi
MUSTAFA
BOZBEY
%47.62 860.490 Oy
ALİNUR AKTAŞ adalet-ve-kalkinma-partisi
ALİNUR
AKTAŞ
%38.35 693.031 Oy
SEDAT YALÇIN yeniden-refah-partisi
SEDAT
YALÇIN
%4.94 89.194 Oy
YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU iyi-parti
YÜKSEL SELÇUK
TÜRKOĞLU
%2.27 40.953 Oy
BAYRAM KAZANCI zafer-partisi
BAYRAM
KAZANCI
%2.15 38.928 Oy
PARTİLER
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%1.63 29.389 Oy
Saadet Partisi
%1.32 23.788 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.24 4.392 Oy
Memleket Partisi
%0.24 4.292 Oy
Demokrat Parti
%0.23 4.070 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 2.388.995
  • Kullanılan Oy 1.881.952
Cumhuriyet Halk Partisi
%39.04 697.730 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%35.35 631.876 Oy
Yeniden Refah Partisi
%6.90 123.344 Oy
İyi Parti
%4.80 85.853 Oy
Zafer Partisi
%4.09 73.172 Oy
Saadet Partisi
%2.40 42.967 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%2.18 38.954 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%1.74 31.031 Oy
Demokrat Parti
%0.52 9.295 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BÜYÜKORHAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.78|4.150
KAMİL TURHAN 		%9.62 691 %0 0 %3.45 248 %0 0 %0 0 %29.15 2.094
GEMLİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.35 24.857
%51.41|36.156
ŞÜKRÜ DEVİREN 		%0 0 %1.60 1.124 %1.47 1.031 %0.33 229 %9.85 6.926
GÜRSU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.86|22.011
MUSTAFA IŞIK 		%25.63 12.862 %0 0 %3.22 1.617 %1.56 781 %0.36 182 %25.36 12.728
HARMANCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.58 1.954
%43.56|1.999
HAŞİM ALİ ARIKAN 		%0 0 %0.92 42 %0 0 %0 0 %12.94 594
İNEGÖL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.33|68.406
ALPER TABAN 		%12.07 19.055 %0 0 %2.86 4.511 %2.71 4.280 %0.32 509 %38.71 61.108
İZNİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.04|10.654
KAĞAN MEHMET USTA 		%21.59 6.384 %0 0 %18.58 5.493 %0.31 93 %0.29 87 %23.18 6.854
KARACABEY İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.05 15.546 %22.18 11.474 %0 0
%35.15|18.182
FATİH KARABATI 		%1.88 973 %0.76 393 %9.99 5.166
KELES Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.28|3.890
ALİ DOĞRU 		%6.58 553 %0 0 %38.09 3.202 %0 0 %1.75 147 %7.30 614
KESTEL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.34|14.726
FERHAT EROL 		%23.61 10.428 %0 0 %1.17 516 %1.53 675 %3.75 1.656 %36.61 16.170
MUDANYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.34 25.291
%54.99|38.265
DENİZ DALGIÇ 		%0 0 %2.66 1.848 %0.33 227 %0.04 26 %5.65 3.932
MUSTAFAKEMALPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%49.38|32.295
ŞÜKRÜ ERDEM 		%33.13 21.671 %7.70 5.034 %0.33 219 %0 0 %9.46 6.185
NİLÜFER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.67 83.958
%59.67|181.033
ŞADİ ÖZDEMİR 		%0 0 %1.89 5.739 %0.86 2.620 %0.14 437 %9.76 29.628
ORHANELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.85|6.048
ALİ OSMAN TAYIR 		%5.98 825 %0 0 %41.06 5.663 %0 0 %3.94 544 %5.16 711
ORHANGAZİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.13|17.467
BEKİR AYDIN 		%30.63 14.809 %0 0 %5.35 2.588 %0.88 424 %0.23 110 %26.78 12.945
OSMANGAZİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.80 185.838
%46.36|227.876
ERKAN AYDIN 		%0 0 %1.99 9.806 %1.65 8.118 %0.08 377 %12.12 59.568
YENİŞEHİR İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %22.03 7.599 %30.51 10.523
%33.92|11.699
ERCAN ÖZEL 		%3.10 1.069 %0 0 %10.45 3.604
YILDIRIM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.07|151.377
OKTAY YILMAZ 		%34.51 118.536 %0 0 %2.30 7.908 %4.05 13.915 %0.05 160 %15.01 51.560
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BÜYÜKORHAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%58.02|4.106
 %12.51 885 %0 0 %3.70 262 %0 0 %0 0 %25.77 1.824
GEMLİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.91 25.113
%47.60|33.285
 %0 0 %2.45 1.714 %1.87 1.305 %0 0 %12.17 8.512
GÜRSU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.57|22.195
 %25.41 12.654 %0 0 %3.25 1.620 %1.65 824 %0.47 232 %24.64 12.268
HARMANCIK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.42|1.921
 %41.84 1.895 %0 0 %1.44 65 %0 0 %0 0 %14.31 648
İNEGÖL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.55|69.996
 %15.19 23.863 %0 0 %3.42 5.379 %2.93 4.597 %0 0 %33.92 53.295
İZNİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.25|10.626
 %25.91 7.595 %0 0 %16.41 4.809 %0.37 109 %0 0 %21.07 6.175
KARACABEY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.15|16.045
 %25.68 13.229 %0 0 %28.46 14.659 %2.08 1.069 %0 0 %12.63 6.508
KELES Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.81|3.871
 %10.23 846 %0 0 %29.31 2.424 %0 0 %4.62 382 %9.02 746
KESTEL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.66|15.526
 %25.76 11.217 %0 0 %1.99 867 %2.23 973 %3.01 1.311 %31.34 13.643
MUDANYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.27 23.774
%53.63|37.202
 %0 0 %3.11 2.155 %0.51 355 %0 0 %8.48 5.883
MUSTAFAKEMALPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%46.52|30.186
 %32.55 21.125 %8.65 5.610 %0.39 253 %0 0 %11.89 7.719
NİLÜFER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.34 82.845
%56.76|171.965
 %0 0 %2.58 7.820 %1.10 3.338 %0.25 764 %11.96 36.231
ORHANELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.52|6.082
 %9.44 1.290 %0 0 %34.31 4.687 %0 0 %0 0 %11.73 1.602
ORHANGAZİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.96|17.256
 %32.87 15.773 %0 0 %7.32 3.511 %0.86 413 %0 0 %23.00 11.040
OSMANGAZİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.83 185.527
%43.18|211.748
 %0 0 %2.42 11.883 %1.89 9.272 %0 0 %14.67 71.930
YENİŞEHİR İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %24.10 8.250 %28.94 9.906
%29.43|10.075
 %3.37 1.152 %0 0 %14.16 4.846
YILDIRIM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.89|146.993
 %33.81 115.847 %0 0 %2.43 8.313 %4.46 15.294 %0 0 %16.41 56.241
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ALİNUR AKTAŞ 898.430 %49.63
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MUSTAFA BOZBEY 851.377 %47.03
Saadet Partisi
SAADET 		MEHMET ATMACA 32.589 %1.80
Demokrat Parti
DP 		METİN ENGİN 11.747 %0.65
Demokratik Sol Parti
DSP 		AHMET MURAT ÖZBİLGE 5.975 %0.33
Vatan Partisi
VATAN 		SUNA SOYDAŞ FIRAT 4.024 %0.22
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ŞEVKET TAMAÇ 3.545 %0.20
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		MEHMET YAVUZKAN 1.451 %0.08
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		RECEP ALTEPE 506.825 %47.16
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		SENA KALELİ 289.750 %26.96
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU 132.652 %12.34
Demokrat Parti
DP 		HİKMET ŞAHİN 66.083 %6.15
Saadet Partisi
SAADET 		ZEKERİYA YILMAZGÖZ 32.298 %3.01
Demokratik Sol Parti
DSP 		ESAT GÜRKAN KANBİR 13.192 %1.23
Büyük Birlik Partisi
BBP 		ÜMÜT TOPALOĞLU 12.155 %1.13
Anavatan Partisi
ANAP 		İLHAN AŞKIN 6.980 %0.65
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 6.028 %0.56
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		HÜSEYİN ZENGİN 5.895 %0.55
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		MEHMET YAVUZKAN 1.974 %0.18
Liberal Demokrat Parti
LDP 		ALİ RİZA KOCAMAN 875 %0.08
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		885.276 %49.05
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		613.313 %33.98
İyi Parti
İYİ PARTİ 		133.831 %7.41
Saadet Partisi
SAADET 		58.388 %3.23
Demokrat Parti
DP 		28.668 %1.59
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		25.075 %1.39
Büyük Birlik Partisi
BBP 		23.789 %1.32
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		16.564 %0.92
Demokratik Sol Parti
DSP 		9.485 %0.53
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		3.711 %0.21
Vatan Partisi
VATAN 		3.610 %0.20
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		2.766 %0.15
Bağımsız
BĞMSZ 		519 %0.03
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		775.330 %45.32
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		442.348 %25.86
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		342.100 %20.00
Saadet Partisi
SAADET 		57.408 %3.36
Bağımsız
BĞMSZ 		30.044 %1.76
Demokrat Parti
DP 		26.255 %1.53
Büyük Birlik Partisi
BBP 		12.151 %0.71
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		5.055 %0.30
Demokratik Sol Parti
DSP 		3.877 %0.23
Yurt Partisi
YURT-P 		3.397 %0.20
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		3.393 %0.20
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		3.198 %0.19
Millet Partisi
Millet 		1.659 %0.10
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		1.296 %0.08
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.014 %0.06
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		479 %0.03
Liberal Demokrat Parti
LDP 		452 %0.03
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		642.478 %42.98
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		328.986 %22.01
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		242.021 %16.19
Demokrat Parti
DP 		85.530 %5.72
Saadet Partisi
SAADET 		75.511 %5.05
Anavatan Partisi
ANAP 		30.040 %2.01
Büyük Birlik Partisi
BBP 		23.373 %1.56
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		23.017 %1.54
Demokratik Sol Parti
DSP 		22.431 %1.50
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		8.759 %0.59
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		3.156 %0.21
Millet Partisi
Millet 		2.865 %0.19
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		2.310 %0.15
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		1.839 %0.12
Emek Partisi
EMEP 		1.460 %0.10
Bağımsız
BĞMSZ 		955 %0.06
Kaynak: Anadolu Ajansı