NİĞDE SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ALTUNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%49.43|1.036NEŞET DOYGUN
|%0 0
|%46.33 971
|%0.81 17
|%0 0
|%0.24 5
|%3.20 67
|
BOR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%54.32|12.668SERKAN BARAN
|%7.14 1.665
|%31.47 7.339
|%0.75 174
|%0.12 29
|%0 0
|%6.20 1.447
|
ÇAMARDI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.50|960ALİ PINAR
|%35.06 948
|%27.63 747
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.81 49
|
ÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.49 1.008
|
%35.43|1.134ARİF ÇAKIL
|%31.87 1.020
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.22 39
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%36.23|28.793EMRAH ÖZDEMİR
|%25.59 20.341
|%19.06 15.150
|%11.62 9.236
|%0.19 148
|%0.14 111
|%7.17 5.700
|
ULUKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%49.30|1.947ALİ UĞURLU
|%45.76 1.807
|%2.48 98
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%2.46 97
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%21.45 358
|%18.75 313
|%25.10 419
|
%34.09|569KAMBER TÜRKMEN
|%0 0
|%0 0
|%0.60 10
|
ALAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.92 797
|
%44.91|944YUSUF AKDEMİR
|%15.94 335
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.24 26
|
AZATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.16 896
|
%55.41|1.336MEHMET AKPINAR
|%6.80 164
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.62 15
|
BAĞLAMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.17 605
|
%50.41|799MUAMMER AFŞAR
|%0.57 9
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%10.85 172
|
BAHÇELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%28.67 551
|
%52.19|1.003ERTUĞRUL ÇELENKOĞLU
|%18.16 349
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.99 19
|
BOZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%9.18 262
|
%37.22|1.062MUAMMER ÇELİKBAŞ
|%17.17 490
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%36.42 1.039
|
ÇUKURKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%29.40 563
|%0 0
|
%69.19|1.325AHMET HALİSDEMİR
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.41 27
|
DEĞİRMENLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.33 540
|%0 0
|
%50.84|698HÜSEYİN UZEL
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%9.83 135
|
DİVARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%59.04|1.476RÜSTEM CULLAZ
|%38.68 967
|%1.84 46
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.44 11
|
DÜNDARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%45.57 848
|
%52.61|979ADEM ŞAHİN
|%1.56 29
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.27 5
|
EDİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%64.68|1.855ERCAN ŞAYHAN
|%25.63 735
|%4.71 135
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%4.99 143
|
GÜMÜŞLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%48.55|1.087BAYRAM UZAN
|%3.53 79
|%45.73 1.024
|%0 0
|%0 0
|%0.76 17
|%1.43 32
|
HACIABDULLAH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.95 823
|%0 0
|
%57.29|1.124RECEP DOĞMUŞ
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.76 15
|
KARAATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%43.53 921
|%0 0
|
%56.14|1.188MESUT SALİK
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.33 7
|
KARAKAPI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%38.17|658KAMİL DEMİRALP
|%0 0
|%24.71 426
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%37.12 640
|
KEÇİKALESİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%62.64|788ŞAMMA ÖZTÜRK
|%0 0
|%31.72 399
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%5.64 71
|
KEMERHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%8.18 346
|
%49.94|2.113RAMAZAN OYA
|%41.17 1.742
|%0 0
|%0 0
|%0.07 3
|%0.64 27
|
KİLEDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%51.27|1.434İSMAİL TERECİ
|%2.47 69
|%18.52 518
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%27.74 776
|
KONAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%54.52|1.141ÜNAL TOPAL
|%1.53 32
|%43.38 908
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.57 12
|
ORHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%62.85|1.394ŞÜKRÜ ÖZDEMİR
|%1.58 35
|%35.26 782
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.32 7
|
SAZLICA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.12 1.024
|%0 0
|
%57.67|1.549MUSTAFA GÜNAYDIN
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%4.21 113
|
YEŞİLGÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.37|1.175NURETTİN YURTSEVER
|%26.40 877
|%2.77 92
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%35.46 1.178
|
YILDIZTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.95 537
|%0 0
|
%52.01|736ÖMER KILIÇASLAN
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%10.04 142
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ALTUNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%49.93|1.038
|%0 0
|%44.01 915
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%6.06 126
|
BOR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%48.30|11.197
|%11.62 2.694
|%31.43 7.285
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%8.65 2.006
|
ÇAMARDI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%33.13|889
|%30.41 816
|%30.45 817
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%6.00 161
|
ÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.54 967
|
%39.70|1.257
|%27.26 863
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%2.50 79
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%32.73|25.729
|%27.15 21.343
|%20.28 15.944
|%9.65 7.584
|%0 0
|%0.43 341
|%9.76 7.670
|
ULUKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%41.75|1.659
|%38.32 1.523
|%9.94 395
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%9.99 397
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%22.26 369
|%21.89 363
|%25.03 415
|
%30.82|511
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ALAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.36 782
|
%44.58|933
|%18.06 378
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
AZATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.01 751
|
%50.04|1.174
|%17.95 421
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
BAĞLAMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.66 586
|
%49.42|769
|%1.74 27
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%11.18 174
|
BAHÇELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%27.22 527
|
%52.38|1.014
|%20.40 395
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
BOZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%11.63 326
|
%35.78|1.003
|%17.66 495
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%34.93 979
|
ÇUKURKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%29.60 565
|%0 0
|
%70.40|1.344
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
DEĞİRMENLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.08 533
|%0 0
|
%49.71|678
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%11.22 153
|
DİVARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%52.63|1.293
|%28.57 702
|%13.76 338
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%5.05 124
|
DÜNDARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%47.99 896
|
%52.01|971
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
EDİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%64.38|1.820
|%27.98 791
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%7.64 216
|
GÜMÜŞLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%46.41|1.035
|%9.10 203
|%44.48 992
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
HACIABDULLAH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.82 813
|%0 0
|
%58.18|1.131
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KARAATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%43.80 922
|%0 0
|
%56.20|1.183
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KARAKAPI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%37.62|643
|%0 0
|%26.92 460
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%35.46 606
|
KEÇİKALESİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%62.37|764
|%0 0
|%32.08 393
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%5.55 68
|
KEMERHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%9.71 411
|
%50.35|2.132
|%39.16 1.658
|%0.78 33
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KİLEDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%49.63|1.359
|%5.51 151
|%18.01 493
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%26.84 735
|
KONAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%52.40|1.093
|%4.27 89
|%43.34 904
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ORHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%60.15|1.316
|%4.52 99
|%34.00 744
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.33 29
|
SAZLICA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.10 1.170
|%0 0
|
%55.90|1.483
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
YEŞİLGÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.68|1.183
|%26.90 892
|%4.19 139
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%33.23 1.102
|
YILDIZTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.51 533
|%0 0
|
%50.81|722
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%11.68 166
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|EMRAH ÖZDEMİR
|28.032
|%37.13
|
|MÜMİN İNAN
|21.226
|%28.12
|
|HAKAN ER
|14.019
|%18.57
|
|RASİM YILMAZ
|11.029
|%14.61
|
|NİHAT ALTIPARMAK
|857
|%1.14
|
|HASAN AKŞEN
|97
|%0.13
|
|VAHİT BELGE
|56
|%0.07
|
|YUSUF KUKUL
|56
|%0.07
|
|EZGİ GÖÇMEN
|51
|%0.07
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|FARUK AKDOĞAN
|28.489
|%41.06
|
|FİKRET ÇITIRGI
|23.830
|%34.35
|
|FAHRİ EKER
|14.394
|%20.75
|
|NİHAT ALTIPARMAK
|1.306
|%1.88
|
|ALİ AYHAN
|784
|%1.13
|
|ABDULKERİM ÇEKMEK
|364
|%0.52
|
|ZÜLFİKAR CEM YILDIRIM
|89
|%0.13
|
|HASAN BİTEN
|66
|%0.10
|
|HALİL İBRAHİM ÖĞÜNÇ
|54
|%0.08
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|FARUK AKDOĞAN
|21.941
|%39.95
|
|MURAT ZEREN
|16.249
|%29.58
|
|YUNUS NADİ ÖZDAMAR
|14.410
|%26.24
|
|OSMAN ÖKE
|985
|%1.79
|
|ALİ NABİ TEKİNER
|850
|%1.55
|
|ALİ HAYRİ GÜVEN
|200
|%0.36
|
|HAYDAR KOCA
|170
|%0.31
|
|VAHİT BELGE
|119
|%0.22