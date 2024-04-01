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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

YOZGAT SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • Yozgat Toplam Seçmen 60.733
  • Açılan Sandık 188
  • Kullanılan Oy 48.982
  • Geçerli Oy 47.182
  • Geçersiz Oy 1.800
  • Katılım Oranı %80.65
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

KAZIM ARSLAN yeniden-refah-partisi
KAZIM
ARSLAN
%36.33 17.141 Oy
ÖMER AÇIKEL milliyetci-hareket-partisi
ÖMER
AÇIKEL
%29.78 14.049 Oy
CELAL KÖSE adalet-ve-kalkinma-partisi
CELAL
KÖSE
%26.81 12.651 Oy
ÖZKAN ŞENGÜL cumhuriyet-halk-partisi
ÖZKAN
ŞENGÜL
%2.13 1.007 Oy
MUSTAFA GÖRKEM TAŞTAN iyi-parti
MUSTAFA GÖRKEM
TAŞTAN
%1.70 803 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%1.22 575 Oy
Zafer Partisi
%0.53 252 Oy
Millet Partisi
%0.34 160 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.29 136 Oy
Demokratik Sol Parti
%0.28 130 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 308.633
  • Kullanılan Oy 252.167
Adalet ve Kalkınma Partisi
%34.70 83.203 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%32.81 78.675 Oy
Yeniden Refah Partisi
%11.53 27.639 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%11.11 26.640 Oy
İyi Parti
%4.73 11.341 Oy
Büyük Birlik Partisi
%2.43 5.829 Oy
Saadet Partisi
%0.94 2.244 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.35 830 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.24 579 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKDAĞMADENİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.31 3.966 %2.15 223
%52.09|5.393
NEZİH YALÇIN 		%2.21 229 %0 0 %0.03 3 %5.21 539
AYDINCIK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.07|1.041
MUSTAFA TEKÇAM 		%0 0 %44.93 934 %0.34 7 %0 0 %2.12 44 %2.55 53
BOĞAZLIYAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.01|5.464
GÖKHAN COŞAR 		%46.33 5.272 %2.03 231 %0.73 83 %0.10 11 %0 0 %2.80 319
ÇANDIR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%15.32 354 %25.53 590
%31.37|725
ERTAN EROĞLU 		%0 0 %0 0 %0 0 %27.78 642
ÇAYIRALAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.16 862 %28.55 816
%40.69|1.163
AHMET KAYGISIZ 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.59 17
ÇEKEREK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.64 2.235 %1.88 106
%57.43|3.238
ÜZEYİR İNCE 		%0 0 %0 0 %0 0 %1.05 59
KADIŞEHRİ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.24 1.326 %0.27 8 %10.48 314 %0 0 %0 0 %0 0 %45.01 1.349
MERKEZ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.81 12.651 %2.13 1.007 %29.78 14.049 %1.70 803 %0.13 63 %0.19 89 %39.25 18.520
SARAYKENT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.77 1.435 %0.53 17
%53.70|1.721
AHMET KÖROĞLU 		%0.37 12 %0 0 %0 0 %0.62 20
SARIKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.37|4.331
OSMAN GÖZAN 		%1.98 189 %37.82 3.610 %4.88 466 %0 0 %0 0 %9.94 949
ŞEFAATLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.57|2.728
ZEKİ BOZKURT 		%6.02 338 %32.53 1.827 %7.98 448 %0 0 %0 0 %4.91 276
SORGUN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.05 10.100 %1.91 550
%55.97|16.129
MUSTAFA ERKUT EKİNCİ 		%0.95 275 %0.05 13 %0.20 58 %5.87 1.691
YENİFAKILI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.10 902 %0 0
%47.26|905
MUSA SARIASLAN 		%2.61 50 %0 0 %0 0 %3.03 58
YERKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.75|4.182
FATİH ARSLAN 		%25.14 3.930 %26.24 4.102 %17.44 2.727 %0.13 21 %0 0 %4.29 671
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARAPLI Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%5.70 73 %0 0 %23.65 303 %12.18 156 %0 0 %0 0 %58.47 749
BAHADIN Memleket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.37 22 %25.73 413 %1.18 19 %0 0 %0 0 %0.31 5 %71.40 1.146
BAYDİĞİN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.31 806 %0 0
%55.91|1.065
İMDAT CEYLAN 		%1.47 28 %0 0 %0 0 %0.31 6
BELEKÇAHAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%89.88|373
ŞAHİN ARISOY 		%0 0 %4.82 20 %0 0 %0 0 %0 0 %5.30 22
ÇİĞDEMLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.38|748
İSMAİL BİÇER 		%0.77 11 %46.36 662 %0 0 %0 0 %0 0 %0.49 7
DEDEFAKILI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.51|333
HAYDAR COŞKUN 		%0 0 %41.45 240 %0 0 %0 0 %0 0 %1.04 6
DOĞANKENT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%23.02 235 %0 0
%76.00|776
ULVİ AKDEMİR 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.98 10
EYMİR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.96 693 %0 0
%58.39|988
SİNAN YANAR 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.65 11
GÜLŞEHRİ Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.76 300 %0 0 %25.30 384 %0 0 %0 0 %0 0 %54.94 834
HALIKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.54|453
ZEKİ ŞİMŞEK 		%0 0 %24.23 213 %0 0 %0 0 %0 0 %24.23 213
KARAYAKUP Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.53|577
TALAT İBİŞ 		%1.60 16 %0.60 6 %39.88 400 %0 0 %0 0 %0.40 4
KONUKLAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.65 261 %0 0
%56.37|345
OĞUZHAN KARACA 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.98 6
OLUKÖZÜ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.45 385 %0 0
%52.93|469
HASAN AYDINSOY 		%2.71 24 %0 0 %0 0 %0.90 8
OVAKENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.76|844
TUNCAY ERDOĞAN 		%0 0 %45.80 719 %0 0 %0 0 %0 0 %0.45 7
OZAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%69.90|497
AHMET YAŞAR 		%0 0 %28.41 202 %0 0 %0 0 %0 0 %1.69 12
ÖZÜKAVAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%61.04|506
ABDULLAH GÖKÇETÜRK 		%0 0 %35.71 296 %0 0 %0 0 %0 0 %3.26 27
SIRÇALI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.63 371 %0 0
%52.12|406
MUSTAFA PARLAK 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.26 2
UMUTLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.99|633
İLHAN KOÇAK 		%0 0 %44.12 570 %0 0 %0 0 %0 0 %6.89 89
UZUNLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.76|500
MUSTAFA UÇAR 		%44.73 416 %1.29 12 %0 0 %0 0 %0 0 %0.22 2
YAMAÇLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.65 722 %2.03 38
%58.35|1.090
İBRAHİM ÖZSOY 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.96 18
YENİPAZAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.71|742
MUSTAFA ÖZER 		%0 0 %47.04 675 %0 0 %0 0 %0 0 %1.25 18
YENİYER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %20.00
%59.38|152
NEVZAT ATAK 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %40.62 104
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKDAĞMADENİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.81 3.896 %4.54 468
%46.91|4.834
 %3.51 362 %0 0 %0 0 %7.22 744
AYDINCIK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.56|1.024
 %0 0 %46.32 957 %0 0 %0 0 %0 0 %4.11 85
BOĞAZLIYAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.00 4.759
%45.21|5.123
 %5.77 654 %1.04 118 %0 0 %0 0 %5.98 678
ÇANDIR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%14.72 338 %26.44 607
%34.67|796
 %0 0 %0 0 %0 0 %24.17 555
ÇAYIRALAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.82 903 %30.62 869
%37.14|1.054
 %0 0 %0 0 %0 0 %0.42 12
ÇEKEREK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.18 2.181 %3.23 180
%56.41|3.140
 %0 0 %0 0 %0 0 %1.17 65
KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.03 1.184 %0 0 %17.82 527 %0 0 %0 0 %0 0 %42.16 1.247
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.71 13.461 %4.80 2.248
%30.58|14.336
 %3.54 1.659 %0.15 69 %0 0 %32.23 15.108
SARAYKENT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.72 1.361 %0.91 29
%54.90|1.749
 %0.50 16 %0 0 %0 0 %0.97 31
SARIKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.88|4.168
 %3.26 310 %34.61 3.288 %5.73 544 %0 0 %0 0 %12.52 1.189
ŞEFAATLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.65|2.387
 %9.65 540 %29.96 1.677 %12.97 726 %0 0 %0 0 %4.77 267
SORGUN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.20 10.412 %2.77 796
%50.26|14.456
 %1.61 464 %0 0 %0 0 %9.16 2.635
YENİFAKILI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.37|863
 %0 0 %44.22 841 %6.94 132 %0 0 %0 0 %3.47 66
YERKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.03|4.323
 %22.92 3.535 %26.82 4.136 %15.75 2.429 %0 0 %0 0 %6.47 998
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARAPLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%10.41 131 %0 0 %26.07 328 %10.33 130 %0 0 %0 0 %53.18 669
BAHADIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.97 31 %26.40 416 %3.87 61 %0 0 %0 0 %0 0 %67.77 1.068
BAYDİĞİN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.50 834 %0 0
%54.70|1.025
 %0 0 %0 0 %0 0 %0.80 15
BELEKÇAHAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%90.98|373
 %0 0 %7.56 31 %0 0 %0 0 %0 0 %1.46 6
ÇİĞDEMLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.49|726
 %1.21 17 %46.74 659 %0 0 %0 0 %0 0 %0.57 8
DEDEFAKILI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.50|323
 %0 0 %43.30 252 %0 0 %0 0 %0 0 %1.20 7
DOĞANKENT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.53 228 %0 0
%76.09|770
 %0 0 %0 0 %0 0 %1.38 14
EYMİR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.94 669 %0 0
%59.04|989
 %0 0 %0 0 %0 0 %1.01 17
GÜLŞEHRİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.84 296 %0 0
%29.02|433
 %0 0 %0 0 %0 0 %51.14 763
HALIKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.33|407
 %0 0 %31.74 273 %0 0 %0 0 %0 0 %20.93 180
KARAYAKUP Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%59.03|585
 %0 0 %0 0 %37.94 376 %0 0 %0 0 %3.03 30
KONUKLAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.83 273 %0 0
%54.68|333
 %0 0 %0 0 %0 0 %0.49 3
OLUKÖZÜ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.71 393 %0 0
%52.33|460
 %2.73 24 %0 0 %0 0 %0.23 2
OVAKENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.14|837
 %0 0 %45.27 713 %0 0 %0 0 %0 0 %1.59 25
OZAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%68.19|478
 %0 0 %31.53 221 %0 0 %0 0 %0 0 %0.29 2
ÖZÜKAVAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.61|458
 %0 0 %36.96 299 %0 0 %0 0 %0 0 %6.43 52
SIRÇALI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.78 363 %0 0
%52.45|407
 %0 0 %0 0 %0 0 %0.77 6
UMUTLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.93|657
 %0 0 %41.55 536 %0 0 %0 0 %0 0 %7.52 97
UZUNLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.43|486
 %46.06 427 %1.40 13 %0 0 %0 0 %0 0 %0.11 1
YAMAÇLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.41 704 %2.95 54
%57.88|1.061
 %0 0 %0 0 %0 0 %0.76 14
YENİPAZAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.27|728
 %0 0 %47.96 681 %0 0 %0 0 %0 0 %0.77 11
YENİYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.12 296 %0 0 %28.20 346 %0 0 %0 0 %0 0 %47.68 585
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		CELAL KÖSE 18.828 %40.86
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MEHMET ERDEMİR 7.214 %15.65
İyi Parti
İYİ PARTİ 		METİN ÖZIŞIK 1.641 %3.56
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ABDULLAH GÜNGÖR 788 %1.71
Saadet Partisi
SAADET 		ZİYA KOÇAK 243 %0.53
Demokrat Parti
DP 		ABDULLAH DOĞAN 164 %0.36
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		SAİT AKILLI 155 %0.34
Demokratik Sol Parti
DSP 		ABDULBAKİ YILDIZ 62 %0.13
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		KAZIM ARSLAN 25.722 %56.10
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		UĞUR BEKTAŞ 17.518 %38.21
Büyük Birlik Partisi
BBP 		MUSTAFA ÇITAK 1.221 %2.66
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		SELAHATTİN KOŞTAN 683 %1.49
Saadet Partisi
SAADET 		AHMET BÜYÜKSOY 536 %1.17
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 99 %0.22
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		RECEP ERDOĞAN 52 %0.11
Liberal Demokrat Parti
LDP 		SADETTİN KIZILASLAN 18 %0.04
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		YUSUF BAŞER 21.407 %54.70
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MEHMET ALİ ÇAKIR 15.481 %39.56
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		KADİM DOĞAN 970 %2.48
Saadet Partisi
SAADET 		AHMET KOÇAK 678 %1.73
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ABDULLAH GÜNGÖR 183 %0.47
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 178 %0.45
Demokrat Parti
DP 		DAVUT CAN 133 %0.34
Demokratik Sol Parti
DSP 		ŞAHİN KOÇAK 67 %0.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		DENİZ ÜNVER 39 %0.10
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		22.909 %50.77
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		12.900 %28.59
İyi Parti
İYİ PARTİ 		5.391 %11.95
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.789 %6.18
Saadet Partisi
SAADET 		726 %1.61
Demokrat Parti
DP 		295 %0.65
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		109 %0.24
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		24.784 %54.56
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		16.979 %37.38
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.771 %3.90
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.107 %2.44
Saadet Partisi
SAADET 		741 %1.63
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		42 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		20.402 %52.24
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		14.238 %36.45
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.645 %4.21
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.637 %4.19
Saadet Partisi
SAADET 		961 %2.46
Demokrat Parti
DP 		175 %0.45
Kaynak: Anadolu Ajansı