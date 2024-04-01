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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

GİRESUN SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • Giresun Toplam Seçmen 87.432
  • Açılan Sandık 266
  • Kullanılan Oy 68.182
  • Geçerli Oy 65.425
  • Geçersiz Oy 2.757
  • Katılım Oranı %77.98
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

FUAT KÖSE cumhuriyet-halk-partisi
FUAT
KÖSE
%54.56 35.696 Oy
AYTEKİN ŞENLİKOĞLU adalet-ve-kalkinma-partisi
AYTEKİN
ŞENLİKOĞLU
%37.62 24.615 Oy
MESUT AYDIN yeniden-refah-partisi
MESUT
AYDIN
%2.66 1.741 Oy
HARUN CİCİ iyi-parti
HARUN
CİCİ
%1.34 879 Oy
BEDRETTİN ÖZDEMİR zafer-partisi
BEDRETTİN
ÖZDEMİR
%1.11 729 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%0.93 606 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.28 185 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.28 180 Oy
Memleket Partisi
%0.27 178 Oy
Anavatan Partisi
%0.14 93 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 361.334
  • Kullanılan Oy 296.861
Adalet ve Kalkınma Partisi
%36.85 104.008 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%29.88 84.334 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%16.64 46.964 Oy
Yeniden Refah Partisi
%5.66 15.991 Oy
İyi Parti
%5.39 15.203 Oy
Saadet Partisi
%1.60 4.507 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.96 2.714 Oy
Zafer Partisi
%0.58 1.637 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.44 1.230 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALUCRA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.93|661
FARUK DEMİRAĞ 		%1.73 37 %28.50 609 %15.91 340 %0 0 %0 0 %22.93 490
BULANCAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.67 12.239
%47.23|13.238
NECMİ SIBIÇ 		%0 0 %1.93 541 %0 0 %0.82 230 %6.35 1.779
ÇAMOLUK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.10|953
ERGÜN BAKIRHAN 		%1.03 20 %35.24 684 %0 0 %0 0 %0 0 %14.63 284
ÇANAKÇI Saadet Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.96 418 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0.37 4 %60.67 651
DERELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.84|1.429
KAZIM ZEKİ ŞENLİKOĞLU 		%9.53 318 %40.92 1.365 %3.66 122 %0 0 %0 0 %3.06 102
DOĞANKENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.70|1.325
RÜŞAN ÖZDEN 		%4.50 107 %37.92 902 %0 0 %0 0 %0 0 %1.89 45
ESPİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.99 4.049
%44.84|5.342
EROL KARADERE 		%15.35 1.829 %2.13 254 %0 0 %0.20 24 %3.48 415
EYNESİL Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %33.49 1.591
%61.44|2.919
BARIŞ GÜDÜK 		%0 0 %0 0 %2.44 116 %2.63 125
GÖRELE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.35 3.749
%47.28|4.393
HASBİ DEDE 		%4.85 451 %3.44 320 %0 0 %0 0 %4.07 378
GÜCE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.01|1.645
AYTEKİN BODUROĞLU 		%42.84 1.305 %2.13 65 %0 0 %0 0 %0 0 %1.02 31
KEŞAP Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.59|2.041
TUNCAY MUHAMMET ARIŞAN 		%23.74 1.361 %21.71 1.245 %0.49 28 %0 0 %0 0 %18.47 1.059
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.62 24.615
%54.56|35.696
FUAT KÖSE 		%0 0 %1.34 879 %0.06 42 %0.09 61 %6.32 4.132
PİRAZİZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%61.32|3.423
MAHMUT ESAT AYYILDIZ 		%33.02 1.843 %0 0 %2.31 129 %0 0 %0 0 %3.35 187
ŞEBİNKARAHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.61|3.141
ÖMER ŞENTÜRK 		%4.78 280 %38.88 2.278 %0.99 58 %0 0 %0.60 35 %1.14 67
TİREBOLU İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.45 3.391 %27.33 2.947 %0 0
%38.35|4.135
BÜLENT KARA 		%0 0 %0 0 %2.87 310
YAĞLIDERE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.77 990 %2.97 129
%66.69|2.899
YAŞAR İBAŞ 		%5.84 254 %0 0 %0 0 %1.73 75
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AYDINDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.10|704
NURİ DEMİR 		%0 0 %15.18 260 %0 0 %0 0 %0 0 %43.72 749
ÇAVUŞLU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.40 674 %5.72 103
%55.11|993
SELİM HAMZAOĞLU 		%0 0 %0 0 %0 0 %1.78 32
DUROĞLU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %6.91 137
%44.05|874
HALİL ÇETİN 		%7.46 148 %0 0 %0 0 %41.58 825
KOVANLIK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%69.42|1.253
HARUN KALINTAŞ 		%0 0 %11.41 206 %0 0 %0 0 %0 0 %19.17 346
ÖREN Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.94 644 %0 0 %0 0 %4.32 68 %0 0 %0 0 %54.74 861
SOĞUKPINAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.96 689
%52.98|870
MUSTAFA EYİCE 		%0 0 %2.38 39 %0 0 %0 0 %2.68 44
ÜÇTEPE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.01|566
HARUN ÖZTÜRK 		%0 0 %39.45 475 %3.24 39 %0 0 %0 0 %10.30 124
YAVUZKEMAL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.92|737
ADEM ÖNAL 		%0 0 %15.20 244 %0 0 %0 0 %0 0 %38.88 624
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALUCRA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.61 644 %3.09 65
%31.99|673
 %12.31 259 %0 0 %0 0 %22.01 463
BULANCAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.10|11.779
 %41.78 11.691 %0 0 %3.89 1.088 %0 0 %0 0 %12.23 3.421
ÇAMOLUK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.16|906
 %0 0 %36.39 699 %0 0 %0 0 %0 0 %16.45 316
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.20 311 %8.08 86 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %62.72 668
DERELİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.12 1.184 %12.05 395
%42.68|1.399
 %3.81 125 %0 0 %0 0 %5.34 175
DOĞANKENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.26|1.081
 %8.04 188 %41.59 972 %0 0 %0 0 %0 0 %4.11 96
ESPİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.07 3.828
%41.45|4.947
 %17.70 2.112 %3.62 432 %0 0 %0 0 %5.16 616
EYNESİL Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %33.41 1.547
%59.87|2.772
 %0 0 %0 0 %0 0 %6.72 311
GÖRELE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.93 2.896
%38.99|3.537
 %8.35 757 %4.34 394 %0 0 %10.81 981 %5.58 506
GÜCE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.11|1.411
 %40.73 1.220 %9.12 273 %0 0 %0 0 %0 0 %3.04 91
KEŞAP Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.94|1.917
 %26.34 1.488 %21.69 1.225 %1.20 68 %0 0 %0 0 %16.83 951
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.72 23.204
%49.97|32.465
 %0 0 %3.10 2.013 %0 0 %0.18 114 %11.04 7.172
PİRAZİZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.87|2.943
 %32.06 1.785 %0 0 %8.01 446 %0 0 %0 0 %7.06 393
ŞEBİNKARAHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.06|2.802
 %8.85 516 %39.73 2.316 %1.72 100 %0 0 %0 0 %1.65 96
TİREBOLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.15|3.547
 %27.41 2.933 %0 0 %33.04 3.535 %0 0 %0 0 %6.40 685
YAĞLIDERE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.53 1.099 %7.30 314
%54.39|2.341
 %8.50 366 %0 0 %0 0 %4.28 184
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AYDINDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.03|655
 %0 0 %18.36 308 %0 0 %0 0 %0 0 %42.61 715
ÇAVUŞLU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.03 563 %0 0
%51.14|899
 %0 0 %0 0 %13.77 242 %3.07 54
DUROĞLU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %10.91 214
%41.51|814
 %8.21 161 %0 0 %0 0 %39.37 772
KOVANLIK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%60.18|1.064
 %0 0 %17.65 312 %0 0 %0 0 %0 0 %22.17 392
ÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.43 627 %0 0 %0 0 %7.87 122 %0 0 %0 0 %51.71 802
SOĞUKPINAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.69 710
%51.71|860
 %0 0 %2.29 38 %0 0 %0 0 %3.31 55
ÜÇTEPE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.73|531
 %0 0 %33.53 398 %6.74 80 %0 0 %0 0 %15.00 178
YAVUZKEMAL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.39|782
 %0 0 %26.03 404 %0 0 %0 0 %0 0 %23.58 366
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		AYTEKİN ŞENLİKOĞLU 30.383 %48.86
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		KERİM AKSU 30.073 %48.36
Saadet Partisi
SAADET 		SAİM ÖKSÜZ 1.238 %1.99
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		OSMAN NURİ KALE 221 %0.36
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ABDULKADİR BAYRAM 149 %0.24
Demokratik Sol Parti
DSP 		MUSTAFA GÜZEL 121 %0.19
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		30.305 %49.38
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		28.507 %46.45
Saadet Partisi
SAADET 		1.837 %2.99
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		342 %0.56
Demokratik Sol Parti
DSP 		195 %0.32
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		185 %0.30
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		25.807 %42.76
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		23.328 %38.65
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		9.129 %15.13
Saadet Partisi
SAADET 		1.181 %1.96
Büyük Birlik Partisi
BBP 		505 %0.84
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		188 %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		100 %0.17
Demokratik Sol Parti
DSP 		78 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		38 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		22.142 %43.88
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		17.773 %35.22
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		6.315 %12.52
Saadet Partisi
SAADET 		1.936 %3.84
Demokratik Sol Parti
DSP 		912 %1.81
Demokrat Parti
DP 		534 %1.06
Anavatan Partisi
ANAP 		507 %1.00
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		186 %0.37
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		151 %0.30
Kaynak: Anadolu Ajansı