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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

AYDIN SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • Aydın Toplam Seçmen 882.124
  • Açılan Sandık 2.908
  • Kullanılan Oy 712.527
  • Geçerli Oy 680.833
  • Geçersiz Oy 31.694
  • Katılım Oranı %80.77
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU cumhuriyet-halk-partisi
ÖZLEM
ÇERÇİOĞLU
%50.53 344.003 Oy
MUSTAFA SAVAŞ adalet-ve-kalkinma-partisi
MUSTAFA
SAVAŞ
%36.72 250.019 Oy
ÖZER KAYALI iyi-parti
ÖZER
KAYALI
%4.27 29.089 Oy
SUZAN KOÇ halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
SUZAN
KOÇ
%3.42 23.284 Oy
MUHARREM DEMİRBİLEK zafer-partisi
MUHARREM
DEMİRBİLEK
%1.62 11.020 Oy
PARTİLER
Yeniden Refah Partisi
%1.01 6.858 Oy
Demokrat Parti
%0.44 2.993 Oy
Saadet Partisi
%0.34 2.342 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.28 1.940 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.24 1.662 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 882.124
  • Kullanılan Oy 711.649
Cumhuriyet Halk Partisi
%46.70 313.392 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%19.44 130.424 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%14.15 94.919 Oy
İyi Parti
%8.52 57.142 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%3.42 22.954 Oy
Zafer Partisi
%1.81 12.133 Oy
Yeniden Refah Partisi
%1.10 7.409 Oy
Demokrat Parti
%0.83 5.543 Oy
Memleket Partisi
%0.80 5.357 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BOZDOĞAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.51 9.714
%48.61|10.852
MUSTAFA GALİP ÖZEL 		%0 0 %4.04 902 %0 0 %0 0 %3.84 857
BUHARKENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.23|3.454
MEHMET EROL 		%29.71 2.489 %0 0 %1.25 105 %0 0 %0 0 %27.80 2.329
ÇİNE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.13 15.278
%53.13|18.393
MEHMET KIVRAK 		%0 0 %1.00 346 %0 0 %0 0 %1.73 600
DİDİM Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.89 17.029
%51.08|26.446
HATİCE GENÇAY 		%0 0 %1.78 919 %8.86 4.588 %0.06 29 %5.33 2.759
EFELER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%42.12|71.630
ANIL YETİŞKİN 		%34.06 57.922 %13.90 23.644 %3.38 5.750 %0.11 187 %6.44 10.948
GERMENCİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%54.00|14.921
BURAK ZENCİRCİ 		%35.95 9.934 %1.94 535 %5.96 1.648 %0 0 %2.14 592
İNCİRLİOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.11|15.082
AYTEKİN KAYA 		%46.24 14.806 %0 0 %1.68 538 %0 0 %0.30 95 %4.67 1.496
KARACASU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%53.18|6.419
MUSTAFA BÜYÜKYAPICI 		%36.35 4.388 %6.16 744 %0 0 %1.19 144 %3.11 376
KARPUZLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.77|3.012
HİLMİ DÖNMEZ 		%30.47 2.367 %0 0 %4.23 329 %0 0 %0 0 %26.53 2.061
KOÇARLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.48 7.828
%48.85|7.888
ÖZGÜR ARICI 		%0 0 %1.25 202 %0 0 %0 0 %1.42 230
KÖŞK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.89|7.674
NURİ GÜLER 		%25.47 4.558 %0 0 %4.65 832 %0 0 %22.55 4.035 %4.44 794
KUŞADASI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.63 9.639
%42.41|29.994
ÖMER GÜNEL 		%0 0 %37.06 26.209 %2.62 1.852 %0 0 %4.27 3.022
KUYUCAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.85 8.266
%51.15|9.025
UĞUR DOĞANCA 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %2.00 353
NAZİLLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.42 31.107
%48.72|45.352
ERTUĞRUL TETİK 		%0 0 %5.12 4.769 %3.03 2.822 %0 0 %9.71 9.035
SÖKE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%55.21|39.258
MUSTAFA İBERYA ARIKAN 		%35.79 25.446 %3.31 2.356 %0 0 %0 0 %5.68 4.041
SULTANHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%40.61|5.203
OSMAN YILDIRIMKAYA 		%39.41 5.049 %11.42 1.463 %5.30 679 %1.04 133 %2.23 286
YENİPAZAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.03 3.773
%51.98|4.355
MALİK ERCAN 		%0 0 %1.68 141 %0 0 %0 0 %1.31 110
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BOZDOĞAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.29 9.391
%47.53|10.555
 %0 0 %5.14 1.141 %0 0 %0 0 %5.04 1.120
BUHARKENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.16|3.354
 %34.71 2.899 %0 0 %2.57 215 %0 0 %0 0 %22.55 1.883
ÇİNE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.92 15.129
%52.02|17.920
 %0 0 %1.74 599 %0 0 %0 0 %2.32 799
DİDİM Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.22 15.130
%49.18|25.468
 %0 0 %2.69 1.393 %10.73 5.559 %0 0 %8.18 4.234
EFELER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.23|76.606
 %31.18 52.817 %10.62 17.991 %4.07 6.887 %0 0 %8.90 15.081
GERMENCİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.27|12.423
 %35.12 9.636 %2.88 789 %13.57 3.723 %0 0 %3.16 868
İNCİRLİOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.76 14.273
%45.32|14.452
 %0 0 %2.88 918 %0 0 %0 0 %7.04 2.246
KARACASU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%53.41|6.386
 %35.22 4.211 %7.06 844 %0 0 %0.79 95 %3.51 420
KARPUZLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.28|3.030
 %31.06 2.396 %0 0 %5.52 426 %0 0 %0 0 %24.14 1.862
KOÇARLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.79 7.664
%48.42|7.765
 %0 0 %2.73 438 %0 0 %0 0 %1.05 169
KÖŞK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.14|8.449
 %33.47 5.874 %0 0 %10.96 1.924 %0 0 %0 0 %7.43 1.304
KUŞADASI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%16.95 11.964
%42.75|30.174
 %0 0 %27.48 19.392 %3.67 2.591 %0.94 666 %8.21 5.791
KUYUCAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.99 8.066
%52.11|9.139
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %1.89 332
NAZİLLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.67 30.223
%47.37|43.825
 %0 0 %6.17 5.705 %3.67 3.396 %0 0 %10.12 9.359
SÖKE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%53.99|38.084
 %33.25 23.451 %4.93 3.477 %0 0 %0 0 %7.83 5.526
SULTANHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%40.68|5.177
 %37.75 4.804 %12.84 1.634 %6.27 798 %0 0 %2.47 314
YENİPAZAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.83 3.751
%50.78|4.249
 %0 0 %3.06 256 %0 0 %0 0 %1.33 111
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ÖZLEM ÇERÇİOĞLU 368.791 %53.94
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MUSTAFA SAVAŞ 299.056 %43.74
Saadet Partisi
SAADET 		FATİH KARAHAN 5.641 %0.83
Demokratik Sol Parti
DSP 		SÜLEYMAN HIŞIROĞLU 4.188 %0.61
Vatan Partisi
VATAN 		YALÇIN BÜYÜKDAĞLI 2.890 %0.42
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		İRFAN ERTEL 1.836 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ABDULLAH BEZCİ 1.302 %0.19
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ÖZLEM ÇERÇİOĞLU 26.399 %25.97
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MUSTAFA ANCIN 25.860 %25.44
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		HÜSEYİN AKSU 25.269 %24.85
Demokrat Parti
DP 		İLHAMİ ORTEKİN 19.584 %19.26
Büyük Birlik Partisi
BBP 		MEHMET YETER 1.255 %1.23
Demokratik Sol Parti
DSP 		ZEYNEL ABİDİN ÖZMEN 1.102 %1.08
Emek Partisi
EMEP 		TAYYAR ÖNTAŞ 1.046 %1.03
Saadet Partisi
SAADET 		ALİ SÖĞÜT 1.017 %1.00
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ALİ SEVER 135 %0.13
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		251.884 %37.42
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		164.325 %24.41
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		116.471 %17.30
İyi Parti
İYİ PARTİ 		75.116 %11.16
Demokrat Parti
DP 		27.195 %4.04
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		15.041 %2.23
Saadet Partisi
SAADET 		7.191 %1.07
Demokratik Sol Parti
DSP 		6.992 %1.04
Büyük Birlik Partisi
BBP 		3.893 %0.58
Vatan Partisi
VATAN 		2.855 %0.42
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		2.099 %0.31
Bağımsız
BĞMSZ 		78 %0.01
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		231.248 %35.75
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		192.001 %29.68
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		179.842 %27.80
Bağımsız
BĞMSZ 		21.519 %3.33
Demokratik Sol Parti
DSP 		7.518 %1.16
Büyük Birlik Partisi
BBP 		3.958 %0.61
Saadet Partisi
SAADET 		2.975 %0.46
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		1.895 %0.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.077 %0.17
Demokrat Parti
DP 		1.025 %0.16
Doğru Yol Partisi
DYP 		994 %0.15
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		935 %0.14
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		862 %0.13
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		700 %0.11
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		277 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		26.021 %26.00
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		25.409 %25.39
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		25.035 %25.01
Demokrat Parti
DP 		17.468 %17.45
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.903 %1.90
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.504 %1.50
Saadet Partisi
SAADET 		1.348 %1.35
Emek Partisi
EMEP 		1.270 %1.27
Bağımsız
BĞMSZ 		133 %0.13
Kaynak: Anadolu Ajansı