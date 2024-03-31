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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:30
TİP

  • KISALTMA

    TİP

  • GENEL BAŞKAN

    Erkan Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/2015
TİP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.10
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%61.68
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.61
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %91.98
0 %0 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %71.35
ERAY SEVİNDİRİCİ 398 %1.24 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %76.86
0 %0 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %63.87
0 %0 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %67.59
0 %0 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %30.17
BARAN KÖSEOĞLU 97 %0.11 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %54.14
ÖZLEM AVCI 178 %0.12 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %67.18
0 %0 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %46.04
ORHAN AKINCI 806 %1.36 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %60.00
0 %0 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %86.52
OYLUN ERCAN 318 %1.83 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %77.02
SELDA SALMAN 12 %0.02 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %65.17
FİKRET SAPMAZ 888 %6.16 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %57.30
BAYRAM BABATUTMAZ 178 %0.11 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %97.67
MUSTAFA TOSUNLAR 109 %1.30 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %47.58
ALP İÇEN 473 %0.45 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %75.62
SÜLEYMAN ŞENCAN 104 %0.19 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %69.77
SEFA KÖKEN 22 %0.17 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %65.87
0 %0 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %49.20
GÜLHAN ATIŞ 16 %0.02 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %85.82
ZEKİ GÜNAYDIN 3 %0.01 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %82.59
0 %0 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %41.22
GİZEM AYRANCI DEMİRHAN 120 %0.80 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %58.54
FİRDES MURSALLI 20 %0.04 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %51.41
DİLBER SEVAY AKER 28 %0.15 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %65.26
UĞUR FIRAT 17 %0.11 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %66.53
MEMET ALİ ÖZTÜRK 28 %0.08 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %44.44
EYYÜP ÇİÇEK 34 %0.06 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %55.26
AYTEKİN AKTAŞ 409 %1.63 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı