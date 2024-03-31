|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %91.98
|0
|%0
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %71.35
|ERAY SEVİNDİRİCİ
|398
|%1.24
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|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %76.86
|0
|%0
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|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %63.87
|0
|%0
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|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %67.59
|0
|%0
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|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %66.67
|0
|%0
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|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %30.17
|BARAN KÖSEOĞLU
|97
|%0.11
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %54.14
|ÖZLEM AVCI
|178
|%0.12
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ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %67.18
|0
|%0
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|
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %46.04
|ORHAN AKINCI
|806
|%1.36
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %60.00
|0
|%0
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|
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %86.52
|OYLUN ERCAN
|318
|%1.83
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GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %77.02
|SELDA SALMAN
|12
|%0.02
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %65.17
|FİKRET SAPMAZ
|888
|%6.16
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KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %57.30
|BAYRAM BABATUTMAZ
|178
|%0.11
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %97.67
|MUSTAFA TOSUNLAR
|109
|%1.30
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %47.58
|ALP İÇEN
|473
|%0.45
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %75.62
|SÜLEYMAN ŞENCAN
|104
|%0.19
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %69.77
|SEFA KÖKEN
|22
|%0.17
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %65.87
|0
|%0
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %49.20
|GÜLHAN ATIŞ
|16
|%0.02
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MENDERES
Açılan Sandık Oranı %85.82
|ZEKİ GÜNAYDIN
|3
|%0.01
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MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %82.59
|0
|%0
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %41.22
|GİZEM AYRANCI DEMİRHAN
|120
|%0.80
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %58.54
|FİRDES MURSALLI
|20
|%0.04
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SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %51.41
|DİLBER SEVAY AKER
|28
|%0.15
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %65.26
|UĞUR FIRAT
|17
|%0.11
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %66.53
|MEMET ALİ ÖZTÜRK
|28
|%0.08
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %44.44
|EYYÜP ÇİÇEK
|34
|%0.06
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URLA
Açılan Sandık Oranı %55.26
|AYTEKİN AKTAŞ
|409
|%1.63
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