|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASİN ÖZER
|127
|%0.11
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AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LEVENT SÖKMEN
|307
|%0.68
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BALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FİLİZ SONSUZ
|713
|%1.80
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DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AFŞİN EVREN
|733
|%0.73
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ERDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EBRU GÜRGÖZ
|56
|%0.51
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GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KARESİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MELİS DEMİR
|246
|%0.21
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KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MANYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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