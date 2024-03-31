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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:10
TİP

  • KISALTMA

    TİP

  • GENEL BAŞKAN

    Erkan Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/2015
TİP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.05
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%24.75
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.07 1
İL GENEL MECLİSİ
%2.14
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %2.10
0 %0 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %4.69
ECEVİT ALKAN 51 %0.93 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %2.08
EŞREF KARAYÜN 19 %2.60 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %16.05
0 %0 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %3.11
MEHMET GÜZELYURT 80 %3.57 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %1.42
0 %0 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %28.28
0 %0 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %1.49
ARDA SARIGÜN 1 %0.36 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %3.98
ALİ AVCI 9 %0.18 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %18.78
SEDA ELHAN 1 %0.01 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %10.31
0 %0 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %15.62
0 %0 Detay
SAMANDAĞ Türkiye İşçi Partisi
Açılan Sandık Oranı %2.88
EMRAH KARAÇAY 869 %51.91 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %4.76
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı