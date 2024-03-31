|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %2.10
|0
|%0
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %4.69
|ECEVİT ALKAN
|51
|%0.93
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %2.08
|EŞREF KARAYÜN
|19
|%2.60
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %16.05
|0
|%0
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %3.11
|MEHMET GÜZELYURT
|80
|%3.57
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %1.42
|0
|%0
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %28.28
|0
|%0
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %1.49
|ARDA SARIGÜN
|1
|%0.36
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %3.98
|ALİ AVCI
|9
|%0.18
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %18.78
|SEDA ELHAN
|1
|%0.01
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %10.31
|0
|%0
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %15.62
|0
|%0
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %2.88
|EMRAH KARAÇAY
|869
|%51.91
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %4.76
|0
|%0
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