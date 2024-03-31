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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:25
TİP

  • KISALTMA

    TİP

  • GENEL BAŞKAN

    Erkan Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/2015
TİP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.12
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%74.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.20
Osmaniye Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %60.00
0 %0 Detay
DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %75.41
0 %0 Detay
HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %60.09
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %77.64
0 %0 Detay
SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %51.85
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ATALAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BÖCEKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
CEVDETİYE
Açılan Sandık Oranı %71.43
0 %0 Detay
ELLEK
Açılan Sandık Oranı %5.88
0 %0 Detay
MEHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TÜRKMEN
Açılan Sandık Oranı %38.46
0 %0 Detay
YARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %54.55
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı