60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:25
TİP

  • KISALTMA

    TİP

  • GENEL BAŞKAN

    Erkan Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/2015
TİP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.06
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%28.09
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.17
İstanbul Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %2.38
GİZEM GÜLEN 25 %8.96 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %5.82
ADEM YILMAZ 2 %0.02 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0.76
0 %0 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %7.87
0 %0 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %4.86
BAYKAL IŞIK 22 %0.12 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %2.78
MUSTAFA MÜFİT TEKELİ 8 %0.09 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %2.40
BİLGE SEÇKİN ÇETİNKAYA 8 %0.31 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %10.41
ÖMER BULUT 17 %0.07 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %17.04
0 %0 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %3.01
ALEYNA ARZUM YALÇIN 11 %0.39 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0.89
YAVUZ YILMAZ 3 %0.26 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %10.24
0 %0 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %8.03
0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %7.48
ESRA ÖZEN 23 %0.20 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %15.23
0 %0 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %7.79
GAMZE ÖZLEM İLHAN GÜLCAN 15 %0.12 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %5.51
ERKAN BİLGE 15 %0.12 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %4.87
0 %0 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %2.19
0 %0 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %2.65
0 %0 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %2.52
ABUZER TURGUT 4 %0.07 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %15.81
GÖNÜL IŞIK 1 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %1.23
DOĞAN ERGÜN 3 %0.11 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %4.68
ÖZLEM VARLI YILMAZ 11 %0.10 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %6.25
0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %5.83
0 %0 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %5.56
0 %0 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %3.14
0 %0 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %3.99
0 %0 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %1.16
DİLEK KIRCAOĞLU 4 %0.16 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %35.11
0 %0 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %4.57
ÇİĞDEM DENİZ 3 %0.09 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %6.21
MEHMET TOLGA BEKTAŞ 81 %0.92 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %5.15
ÖZCAN KESKİN 10 %0.11 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %5.12
İSA DAŞDEMİR 21 %0.15 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %7.76
0 %0 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %1.62
0 %0 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %4.39
0 %0 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %17.34
ORHAN KAMO 24 %0.10 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı