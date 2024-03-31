60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:35
TİP

  • KISALTMA

    TİP

  • GENEL BAŞKAN

    Erkan Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/2015
TİP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.06
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%30.69
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.11
Karabük Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
EFLANİ
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
ESKİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %67.86
0 %0 Detay
OVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAFRANBOLU
Açılan Sandık Oranı %57.48
0 %0 Detay
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %55.17
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
YORTAN
Açılan Sandık Oranı %37.50
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı