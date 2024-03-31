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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:40
TİP

  • KISALTMA

    TİP

  • GENEL BAŞKAN

    Erkan Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/2015
TİP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.13
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%77.94
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.08 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.11
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %93.83
0 %0 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %95.65
0 %0 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %86.67
0 %0 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %78.10
0 %0 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %96.85
0 %0 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %72.50
HARUN YILDIRIM 446 %0.16 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %94.47
TURGUT ÇELİK 96 %0.03 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %92.06
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı