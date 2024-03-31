|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %93.83
|0
|%0
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %95.65
|0
|%0
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %86.67
|0
|%0
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %78.10
|0
|%0
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %96.85
|0
|%0
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %72.50
|HARUN YILDIRIM
|446
|%0.16
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %94.47
|TURGUT ÇELİK
|96
|%0.03
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %92.06
|0
|%0
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