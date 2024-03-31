|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %53.62
|0
|%0
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %50.80
|0
|%0
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %93.75
|0
|%0
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %83.78
|OĞUZHAN USTA
|11
|%0.08
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
|0
|%0
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %57.91
|0
|%0
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %98.96
|0
|%0
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %83.89
|0
|%0
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MUT
Açılan Sandık Oranı %49.49
|0
|%0
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %76.74
|0
|%0
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %48.08
|0
|%0
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %55.72
|0
|%0
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %56.51
|GENÇER BAYKUL
|534
|%0.69
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