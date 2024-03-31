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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:40
TİP

  • KISALTMA

    TİP

  • GENEL BAŞKAN

    Erkan Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/2015
TİP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.13
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%77.94
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.46
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %53.62
0 %0 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %50.80
0 %0 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %93.75
0 %0 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %83.78
OĞUZHAN USTA 11 %0.08 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
0 %0 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %57.91
0 %0 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %98.96
0 %0 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %83.89
0 %0 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %49.49
0 %0 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %76.74
0 %0 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %48.08
0 %0 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %55.72
0 %0 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %56.51
GENÇER BAYKUL 534 %0.69 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı