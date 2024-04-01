|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OĞUZHAN DEMİR
|62
|%0.14
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ALANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜLYA ARGA
|259
|%0.15
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DEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ELMALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMRAN ÇOLAKOĞLU UYGUN
|149
|%0.42
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GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İBRADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL GEÇELİ
|278
|%0.69
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZİLAN İDİL KANKOTAN
|681
|%0.22
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KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUNUS BAŞARAN
|2551
|%2.74
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KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEMRA YILMAZ
|83
|%0.21
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KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ALTINKAN
|127
|%0.27
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MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYFER GÜNEŞHAN
|1506
|%0.56
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SERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYŞEN BOZKURT
|56
|%0.07
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