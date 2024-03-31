|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %46.85
|0
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %54.30
|0
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %54.17
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %54.32
|0
|%0
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %53.42
|0
|%0
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %50.89
|İBRAHİM GÜLEN
|89
|%0.26
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %84.85
|0
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %38.06
|0
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %63.55
|0
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %66.94
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %38.89
|0
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %70.10
|0
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %58.48
|0
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %55.04
|0
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %40.00
|0
|%0
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