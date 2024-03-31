|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %68.32
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AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %84.57
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %84.48
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HINIS
Açılan Sandık Oranı %90.52
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HORASAN
Açılan Sandık Oranı %92.97
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İSPİR
Açılan Sandık Oranı %90.16
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KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %66.10
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KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %95.05
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KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %79.25
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NARMAN
Açılan Sandık Oranı %93.10
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OLTU
Açılan Sandık Oranı %83.20
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OLUR
Açılan Sandık Oranı %80.85
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PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %82.54
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PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %80.00
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PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %97.78
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ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %57.30
|0
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TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %51.14
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TORTUM
Açılan Sandık Oranı %74.68
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UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
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YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %87.08
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