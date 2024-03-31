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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:00
AP

  • KISALTMA

    AP

  • GENEL BAŞKAN

    Vecdet Öz

  • KURULUŞ TARİHİ

    11/02/1961
AP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%69.05
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.02 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %87.04
0 %0 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %95.65
0 %0 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %78.55
AYHAN ŞİMŞEK 28 %0.05 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %74.29
0 %0 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %89.76
ZERAFETTİN YILDIRIM 11 %0.06 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %61.20
0 %0 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %89.31
MUZAFFER PEKMEZCİ 31 %0.01 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %82.54
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı