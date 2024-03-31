|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %87.04
|0
|%0
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %95.65
|0
|%0
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %78.55
|AYHAN ŞİMŞEK
|28
|%0.05
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %74.29
|0
|%0
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %89.76
|ZERAFETTİN YILDIRIM
|11
|%0.06
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %61.20
|0
|%0
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %89.31
|MUZAFFER PEKMEZCİ
|31
|%0.01
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %82.54
|0
|%0
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