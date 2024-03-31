|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %76.11
|0
|%0
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ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %80.58
|0
|%0
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %79.33
|0
|%0
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %75.00
|0
|%0
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %42.86
|ÖZGÜR KARAKUŞ
|3
|%0.04
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %54.24
|0
|%0
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ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %65.29
|NURCAN SARICAOĞLU
|63
|%0.17
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HANİ
Açılan Sandık Oranı %53.52
|0
|%0
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %97.83
|0
|%0
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %70.78
|0
|%0
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KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %95.12
|0
|%0
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KULP
Açılan Sandık Oranı %71.84
|0
|%0
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LİCE
Açılan Sandık Oranı %73.40
|0
|%0
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %54.33
|0
|%0
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SUR
Açılan Sandık Oranı %81.82
|0
|%0
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %84.48
|0
|%0
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