|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %44.38
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %41.18
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %84.38
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %83.78
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %47.18
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %95.83
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %69.04
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MUT
Açılan Sandık Oranı %38.38
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %70.09
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %37.58
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %43.56
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %41.96
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