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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:00
AP

  • KISALTMA

    AP

  • GENEL BAŞKAN

    Vecdet Öz

  • KURULUŞ TARİHİ

    11/02/1961
AP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%69.05
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %52.38
0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %50.60
0 %0 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %28.29
0 %0 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %75.71
YEŞİM DEMİRCAN LAÇIN 9 %0.01 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %72.35
0 %0 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %75.55
0 %0 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %28.06
0 %0 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %74.55
ALİ EFE 90 %0.05 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %85.35
0 %0 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %50.88
0 %0 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %66.84
0 %0 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %81.65
0 %0 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %72.09
SAHAVET FİLİZ ERDOĞDU 35 %0.04 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %82.14
0 %0 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %88.32
0 %0 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %66.30
0 %0 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %68.25
0 %0 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %56.71
0 %0 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %50.27
0 %0 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %45.39
0 %0 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %56.99
0 %0 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %81.88
0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %30.95
FATİH ÖZGÜR 6 %0.01 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %70.66
0 %0 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %73.69
0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %59.35
0 %0 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %59.91
0 %0 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %78.83
0 %0 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %53.84
0 %0 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %47.80
RUHİ YILMAZ 36 %0.04 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %92.37
0 %0 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %46.15
0 %0 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %46.64
0 %0 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %71.59
0 %0 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %65.17
0 %0 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %72.61
0 %0 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %55.43
0 %0 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %65.12
0 %0 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %80.47
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı