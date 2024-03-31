|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %95.78
|0
|%0
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %76.22
|0
|%0
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|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %80.99
|0
|%0
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|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %73.99
|BUSE NUR TAŞKIRAN
|27
|%0.02
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|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %71.30
|0
|%0
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|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %66.67
|0
|%0
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|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %39.08
|0
|%0
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|
BUCA
Açılan Sandık Oranı %64.40
|0
|%0
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|
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %72.52
|0
|%0
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ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %54.36
|0
|%0
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %69.63
|0
|%0
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|
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %89.89
|0
|%0
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|
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %80.91
|0
|%0
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|
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %75.28
|0
|%0
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|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %68.98
|0
|%0
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|
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %97.67
|0
|%0
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|
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %57.26
|0
|%0
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|
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %86.93
|ÖZKAN ÇALIKLI
|18
|%0.03
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|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %73.26
|0
|%0
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|
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %77.78
|0
|%0
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|
KONAK
Açılan Sandık Oranı %58.75
|0
|%0
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|
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %95.79
|0
|%0
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|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %89.60
|0
|%0
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|
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %55.41
|0
|%0
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|
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %68.91
|0
|%0
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|
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %61.97
|0
|%0
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|
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %66.32
|0
|%0
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|
TİRE
Açılan Sandık Oranı %76.86
|0
|%0
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|
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %58.44
|0
|%0
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|
URLA
Açılan Sandık Oranı %61.58
|0
|%0
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