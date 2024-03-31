60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:25
AP

  • KISALTMA

    AP

  • GENEL BAŞKAN

    Vecdet Öz

  • KURULUŞ TARİHİ

    11/02/1961
AP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%45.10
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %24.68
0 %0 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %20.00
0 %0 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %88.89
0 %0 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %56.52
0 %0 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %74.29
0 %0 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %36.14
0 %0 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %26.47
0 %0 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %31.58
0 %0 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %88.89
0 %0 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %15.34
0 %0 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %27.78
0 %0 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %37.18
0 %0 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %29.51
0 %0 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %14.00
0 %0 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %12.24
0 %0 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %25.00
0 %0 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %30.00
0 %0 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı