|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %24.68
|0
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %20.00
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %88.89
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %56.52
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %74.29
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %36.14
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %26.47
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %31.58
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %88.89
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %15.34
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %27.78
|0
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %37.18
|0
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KALE
Açılan Sandık Oranı %29.51
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %14.00
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %12.24
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %25.00
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %30.00
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %11.11
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