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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
AP

  • KISALTMA

    AP

  • GENEL BAŞKAN

    Vecdet Öz

  • KURULUŞ TARİHİ

    11/02/1961
AP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.01
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.01
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERGÜN BOYACIOĞLU 66 %0.03 Detay
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAAN ŞAHİN 363 %0.06 Detay
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
EVREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ERÇİN 133 %0.03 Detay
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MAMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUNCAY ÇELİK 107 %0.03 Detay
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
POLATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN AKÇAKAYA 90 %0.02 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı