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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:55
HAK-PAR

  • KISALTMA

    HAK-PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Düzgün Kaplan

  • KURULUŞ TARİHİ

    11/02/2002
HAK-PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%89.83
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.13 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %80.00
0 %0 Detay
DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %95.08
0 %0 Detay
HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %89.67
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %93.70
DERSİM DENİZ CEVHEROĞLU 138 %0.13 Detay
SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ATALAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BÖCEKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
CEVDETİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ELLEK
Açılan Sandık Oranı %5.88
0 %0 Detay
MEHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TÜRKMEN
Açılan Sandık Oranı %76.92
0 %0 Detay
YARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %54.55
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı