|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %92.59
|İSMAİL AKDOĞAN
|13
|%0.04
|Detay
|
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %95.65
|0
|%0
|Detay
|
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %84.93
|0
|%0
|Detay
|
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %78.10
|0
|%0
|Detay
|
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %93.70
|0
|%0
|Detay
|
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %70.92
|0
|%0
|Detay
|
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %93.85
|0
|%0
|Detay
|
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %82.54
|0
|%0
|Detay