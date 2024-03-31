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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:30
HAK-PAR

  • KISALTMA

    HAK-PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Düzgün Kaplan

  • KURULUŞ TARİHİ

    11/02/2002
HAK-PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.06
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%75.88
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.07 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %51.45
0 %0 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %44.39
0 %0 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %90.62
0 %0 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %83.78
0 %0 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
0 %0 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %54.42
0 %0 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %98.96
0 %0 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %81.59
0 %0 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %45.96
0 %0 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %74.32
0 %0 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %47.22
0 %0 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %54.70
0 %0 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %55.33
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı