|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %51.45
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %44.39
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %90.62
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %83.78
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %54.42
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %98.96
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %81.59
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MUT
Açılan Sandık Oranı %45.96
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %74.32
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %47.22
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %54.70
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %55.33
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