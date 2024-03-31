|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %62.94
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %67.61
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %65.83
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %64.20
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %64.29
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %67.26
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %90.91
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %44.03
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %75.30
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %73.47
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %52.78
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %74.23
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %66.52
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %67.63
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %52.38
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