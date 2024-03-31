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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:30
HAK-PAR

  • KISALTMA

    HAK-PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Düzgün Kaplan

  • KURULUŞ TARİHİ

    11/02/2002
HAK-PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.06
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%75.88
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.07 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %62.94
0 %0 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %67.61
0 %0 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %65.83
0 %0 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %64.20
0 %0 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %64.29
0 %0 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %67.26
0 %0 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %90.91
0 %0 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %44.03
0 %0 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %75.30
0 %0 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %73.47
0 %0 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %52.78
0 %0 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %74.23
0 %0 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %66.52
0 %0 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %67.63
0 %0 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %52.38
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı