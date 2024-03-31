|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HEVAL YILMAZ TEMEL
|306
|%0.22
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %82.94
|0
|%0
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ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %85.61
|0
|%0
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %83.24
|SÜHEYLA BİNGÖL
|79
|%0.31
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %85.42
|0
|%0
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %48.98
|0
|%0
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %64.41
|0
|%0
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ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %71.66
|MUSTAFA FEHMİ YAVUZ
|145
|%0.35
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HANİ
Açılan Sandık Oranı %59.15
|0
|%0
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %97.83
|0
|%0
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %80.17
|0
|%0
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KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KULP
Açılan Sandık Oranı %78.64
|0
|%0
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LİCE
Açılan Sandık Oranı %76.60
|0
|%0
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %59.62
|0
|%0
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SUR
Açılan Sandık Oranı %90.91
|0
|%0
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %91.35
|0
|%0
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