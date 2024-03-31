|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AĞIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ARICAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BASKİL
Açılan Sandık Oranı %40.00
|0
|%0
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KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %97.30
|0
|%0
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KEBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %89.29
|0
|%0
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MADEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %96.19
|SİRACETTİN SARI
|113
|%0.07
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PALU
Açılan Sandık Oranı %96.00
|0
|%0
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SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %53.85
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKİRAZ
Açılan Sandık Oranı %54.55
|0
|%0
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BEYHAN
Açılan Sandık Oranı %11.11
|0
|%0
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BÜKARDI
Açılan Sandık Oranı %16.67
|0
|%0
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ERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %37.50
|0
|%0
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MOLLAKENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SARICAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ÜÇOCAK
Açılan Sandık Oranı %71.43
|0
|%0
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YAZIKONAK
Açılan Sandık Oranı %8.70
|0
|%0
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YURTBAŞI
Açılan Sandık Oranı %95.00
|0
|%0
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