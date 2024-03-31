|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADALAR
Açılan Sandık Oranı %54.76
|0
|%0
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ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %57.61
|0
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ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %38.41
|0
|%0
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AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %83.58
|0
|%0
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BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %77.95
|0
|%0
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BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %86.51
|0
|%0
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BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %32.26
|0
|%0
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BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %82.33
|0
|%0
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BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %90.63
|0
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BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %58.40
|0
|%0
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BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %77.66
|0
|%0
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BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %87.52
|0
|%0
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BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %76.71
|0
|%0
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BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %86.56
|0
|%0
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|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %92.89
|0
|%0
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ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %70.27
|0
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ESENLER
Açılan Sandık Oranı %75.74
|0
|%0
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ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %63.83
|0
|%0
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EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %58.71
|0
|%0
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FATİH
Açılan Sandık Oranı %58.79
|0
|%0
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GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %68.06
|0
|%0
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GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %87.74
|0
|%0
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %40.30
|0
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KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %77.94
|0
|%0
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KARTAL
Açılan Sandık Oranı %80.41
|0
|%0
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KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %68.37
|0
|%0
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|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %69.49
|0
|%0
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PENDİK
Açılan Sandık Oranı %88.44
|0
|%0
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|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %61.22
|0
|%0
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SARIYER
Açılan Sandık Oranı %55.68
|0
|%0
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ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %94.66
|0
|%0
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SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %53.01
|0
|%0
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ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %53.36
|0
|%0
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SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %78.55
|0
|%0
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SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %74.22
|0
|%0
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|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %80.36
|0
|%0
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ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %61.64
|0
|%0
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|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %72.89
|0
|%0
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|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %85.95
|0
|%0
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