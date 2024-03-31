|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %97.05
|0
|%0
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %78.38
|0
|%0
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BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %82.64
|0
|%0
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BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %79.34
|0
|%0
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BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %72.22
|0
|%0
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BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %66.67
|0
|%0
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BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %44.76
|0
|%0
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %69.83
|0
|%0
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ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %74.81
|0
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ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %63.69
|0
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %75.56
|0
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FOÇA
Açılan Sandık Oranı %92.13
|0
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GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %85.76
|0
|%0
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %82.02
|0
|%0
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KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %77.10
|0
|%0
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %97.67
|0
|%0
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %64.65
|0
|%0
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %91.52
|0
|%0
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %76.74
|0
|%0
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %82.54
|0
|%0
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %65.61
|0
|%0
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MENDERES
Açılan Sandık Oranı %97.32
|0
|%0
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MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %92.99
|0
|%0
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %61.49
|0
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %74.51
|0
|%0
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|
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %67.61
|0
|%0
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %69.47
|0
|%0
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %81.82
|0
|%0
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %68.72
|0
|%0
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URLA
Açılan Sandık Oranı %71.58
|0
|%0
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