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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:05
YTP

  • KISALTMA

    YTP

  • GENEL BAŞKAN

    Engin Yılmaz

  • KURULUŞ TARİHİ

    08/02/2013
YTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.06
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%82.74
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.08 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %59.52
0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %67.61
0 %0 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %55.17
0 %0 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %89.85
0 %0 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %82.47
0 %0 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %92.97
0 %0 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %41.28
0 %0 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %90.64
0 %0 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %92.84
0 %0 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %70.18
KAMİL MURAT ŞEKEROĞLU 63 %0.09 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %86.88
0 %0 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %91.39
0 %0 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %83.53
0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %92.18
0 %0 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %94.42
0 %0 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %74.88
0 %0 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %82.69
0 %0 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %70.57
0 %0 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %67.58
ERCAN ÖZTEKİN 113 %0.07 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %71.68
0 %0 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %76.50
0 %0 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %93.61
0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %52.03
0 %0 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %85.33
0 %0 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %86.85
KEMAL MERTCAN ERKOCA 133 %0.05 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %77.87
0 %0 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %77.35
ÖZGE BİLGİN 344 %0.14 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %94.41
BERK OLÇUM BİLGİN 42 %0.01 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %70.69
0 %0 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %62.66
0 %0 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %98.47
0 %0 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %64.03
0 %0 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %60.23
0 %0 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %85.38
LÜTVİ AKBAŞ 31 %0.02 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %83.00
0 %0 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %85.64
HAMİT ZENGİN 71 %0.05 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %69.02
0 %0 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %77.45
0 %0 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %93.07
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı