|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %59.52
|0
|%0
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|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %67.61
|0
|%0
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|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %55.17
|0
|%0
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|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %89.85
|0
|%0
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|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %82.47
|0
|%0
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|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %92.97
|0
|%0
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|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %41.28
|0
|%0
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|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %90.64
|0
|%0
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|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %92.84
|0
|%0
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|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %70.18
|KAMİL MURAT ŞEKEROĞLU
|63
|%0.09
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|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %86.88
|0
|%0
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|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %91.39
|0
|%0
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|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %83.53
|0
|%0
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|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %92.18
|0
|%0
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|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %94.42
|0
|%0
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|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %74.88
|0
|%0
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|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %82.69
|0
|%0
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|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %70.57
|0
|%0
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|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %67.58
|ERCAN ÖZTEKİN
|113
|%0.07
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|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %71.68
|0
|%0
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|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %76.50
|0
|%0
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|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %93.61
|0
|%0
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|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %52.03
|0
|%0
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|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %85.33
|0
|%0
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|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %86.85
|KEMAL MERTCAN ERKOCA
|133
|%0.05
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|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %77.87
|0
|%0
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|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %77.35
|ÖZGE BİLGİN
|344
|%0.14
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|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %94.41
|BERK OLÇUM BİLGİN
|42
|%0.01
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SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %70.69
|0
|%0
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|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %62.66
|0
|%0
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|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %98.47
|0
|%0
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|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %64.03
|0
|%0
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|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %60.23
|0
|%0
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|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %85.38
|LÜTVİ AKBAŞ
|31
|%0.02
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SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %83.00
|0
|%0
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|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %85.64
|HAMİT ZENGİN
|71
|%0.05
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ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %69.02
|0
|%0
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|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %77.45
|0
|%0
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|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %93.07
|0
|%0
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