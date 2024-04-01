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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:05
YTP

  • KISALTMA

    YTP

  • GENEL BAŞKAN

    Engin Yılmaz

  • KURULUŞ TARİHİ

    08/02/2013
YTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.06
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%82.74
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Giresun Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %80.00
0 %0 Detay
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %99.16
0 %0 Detay
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %80.39
0 %0 Detay
EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %77.27
0 %0 Detay
GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %97.73
0 %0 Detay
GÜCE
Açılan Sandık Oranı %75.00
0 %0 Detay
KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %97.74
0 %0 Detay
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %90.91
0 %0 Detay
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %82.22
0 %0 Detay
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %33.33
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÖREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı