|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %97.05
|0
|%0
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %89.19
|0
|%0
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BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %90.08
|0
|%0
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BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %87.72
|0
|%0
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BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %76.23
|0
|%0
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BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %69.05
|0
|%0
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BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %61.80
|0
|%0
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %78.97
|0
|%0
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ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %87.79
|0
|%0
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ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %74.65
|0
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %84.44
|0
|%0
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FOÇA
Açılan Sandık Oranı %98.88
|0
|%0
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GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %91.91
|0
|%0
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %89.89
|0
|%0
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KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %85.49
|0
|%0
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %97.67
|0
|%0
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %75.91
|0
|%0
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %95.41
|0
|%0
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %93.02
|0
|%0
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %92.06
|0
|%0
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %74.91
|0
|%0
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MENDERES
Açılan Sandık Oranı %97.32
|0
|%0
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MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %93.63
|0
|%0
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %71.62
|0
|%0
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %83.19
|0
|%0
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|
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %74.65
|0
|%0
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|
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %74.74
|0
|%0
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %86.78
|0
|%0
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %77.98
|0
|%0
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URLA
Açılan Sandık Oranı %81.05
|0
|%0
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