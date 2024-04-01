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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:05
YTP

  • KISALTMA

    YTP

  • GENEL BAŞKAN

    Engin Yılmaz

  • KURULUŞ TARİHİ

    08/02/2013
YTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.06
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%82.74
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %97.05
0 %0 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %89.19
0 %0 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %90.08
0 %0 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %87.72
0 %0 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %76.23
0 %0 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %69.05
0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %61.80
0 %0 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %78.97
0 %0 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %87.79
0 %0 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %74.65
0 %0 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %84.44
0 %0 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %98.88
0 %0 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %91.91
0 %0 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %89.89
0 %0 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %85.49
0 %0 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %97.67
0 %0 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %75.91
0 %0 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %95.41
0 %0 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %93.02
0 %0 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %92.06
0 %0 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %74.91
0 %0 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %97.32
0 %0 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %93.63
0 %0 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %71.62
0 %0 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %83.19
0 %0 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %74.65
0 %0 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %74.74
0 %0 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %86.78
0 %0 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %77.98
0 %0 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %81.05
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı