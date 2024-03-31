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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:35
YTP

  • KISALTMA

    YTP

  • GENEL BAŞKAN

    Engin Yılmaz

  • KURULUŞ TARİHİ

    08/02/2013
YTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.06
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%76.92
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.17 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %69.62
YUNUS KARAÇAM 41 %0.16 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %55.00
0 %0 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %69.57
AHMET KIRLI 1 %0.03 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %94.29
0 %0 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %54.22
0 %0 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %76.47
0 %0 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %71.93
0 %0 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %96.30
0 %0 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %48.30
MEHMET İBA 26 %0.17 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %36.11
ÜMMÜ GÜLSÜM MAKEL 1 %0.04 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %51.28
ÖZGÜR BOZDAĞ 2 %0.02 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %37.70
ŞUAYIP KAYA 1 %0.02 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %53.63
POLAT YEŞİL 266 %0.25 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %48.42
ESENGÜL ÜNAL 86 %0.09 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %38.64
0 %0 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %72.50
TANER SARIKAYA 2 %0.03 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %49.21
GÖKHAN ULUATA 8 %0.06 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı