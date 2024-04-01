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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:05
YTP

  • KISALTMA

    YTP

  • GENEL BAŞKAN

    Engin Yılmaz

  • KURULUŞ TARİHİ

    08/02/2013
YTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.06
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%82.74
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.24 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %77.23
0 %0 Detay
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %98.86
0 %0 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %89.66
0 %0 Detay
HINIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %96.88
0 %0 Detay
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %95.08
0 %0 Detay
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %83.05
0 %0 Detay
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %97.03
0 %0 Detay
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %83.02
0 %0 Detay
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
OLTU
Açılan Sandık Oranı %91.20
0 %0 Detay
OLUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %92.86
0 %0 Detay
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %96.84
0 %0 Detay
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %65.17
0 %0 Detay
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %64.77
0 %0 Detay
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %86.08
0 %0 Detay
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %97.42
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı