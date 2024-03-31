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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:35
YTP

  • KISALTMA

    YTP

  • GENEL BAŞKAN

    Engin Yılmaz

  • KURULUŞ TARİHİ

    08/02/2013
YTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.06
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%76.92
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.14 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %52.72
0 %0 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %49.20
0 %0 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %93.75
0 %0 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %83.78
0 %0 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
0 %0 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %57.37
0 %0 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %98.96
0 %0 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %82.64
0 %0 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %46.46
0 %0 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %74.62
0 %0 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %47.71
0 %0 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %54.99
0 %0 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %55.50
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı