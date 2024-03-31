|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %52.72
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %49.20
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %93.75
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %83.78
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %57.37
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %98.96
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %82.64
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MUT
Açılan Sandık Oranı %46.46
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %74.62
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %47.71
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %54.99
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %55.50
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