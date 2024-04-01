|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %70.63
|0
|%0
|Detay
|
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %74.49
|0
|%0
|Detay
|
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %81.25
|0
|%0
|Detay
|
BELEN
Açılan Sandık Oranı %74.07
|0
|%0
|Detay
|
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %76.40
|0
|%0
|Detay
|
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %84.70
|0
|%0
|Detay
|
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %96.97
|0
|%0
|Detay
|
HASSA
Açılan Sandık Oranı %46.27
|0
|%0
|Detay
|
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %84.86
|0
|%0
|Detay
|
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %84.90
|0
|%0
|Detay
|
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %69.44
|0
|%0
|Detay
|
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %96.91
|0
|%0
|Detay
|
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %78.57
|0
|%0
|Detay
|
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %84.17
|0
|%0
|Detay
|
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %65.71
|0
|%0
|Detay