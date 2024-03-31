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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:45
Milli Yol

  • KISALTMA

    MİLLİ YOL

  • GENEL BAŞKAN

    Remzi Çayır

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/12/2021
MİLLİ YOL TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.03
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%79.04
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.01 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.01
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %54.76
0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %62.24
0 %0 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %46.14
BEYZA GÖKÇEN ŞAHİN 13 %0.01 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %87.00
MUHAMMED SİNAN BAYKİZ 9 %0 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %80.31
HÜSEYİN BUDAK 50 %0.02 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %89.45
GALİP KARAYİĞİT 149 %0.05 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %35.47
AHMET AŞİRAN 4 %0.01 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %85.59
0 %0 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %91.99
ZEKİ DENİZLİ 75 %0.05 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %62.41
0 %0 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %81.74
0 %0 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %88.76
HAMİT CİLALI 14 %0.01 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %79.32
0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %88.44
0 %0 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %93.40
AHMET TEKBAŞ 2 %0 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %73.29
0 %0 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %79.82
GÖKHAN CEYLAN 88 %0.05 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %67.09
SERHAT DOĞRU 8 %0 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %63.53
0 %0 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %65.11
MUHAMMED ALİ KURTKAYA 17 %0.01 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %72.14
0 %0 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %90.23
0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %46.03
0 %0 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %82.10
0 %0 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %82.93
0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %73.00
0 %0 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %73.08
0 %0 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %92.27
0 %0 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %66.20
0 %0 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %58.53
AYŞEGÜL ÖZSOY 30 %0.03 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %95.42
0 %0 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %56.76
HAMZA KILIÇ 175 %0.28 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %57.05
MELEK KAZANCIOĞLU 6 %0.01 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %83.43
0 %0 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %77.88
VOLKAN KOÇAK 50 %0.02 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %83.00
0 %0 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %65.39
FURKAN DEMİRCAN 22 %0.01 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %75.08
KÜBRA KORKMAZER 9 %0 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %88.69
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı