|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %54.76
|0
|%0
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|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %62.24
|0
|%0
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|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %46.14
|BEYZA GÖKÇEN ŞAHİN
|13
|%0.01
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|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %87.00
|MUHAMMED SİNAN BAYKİZ
|9
|%0
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|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %80.31
|HÜSEYİN BUDAK
|50
|%0.02
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|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %89.45
|GALİP KARAYİĞİT
|149
|%0.05
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|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %35.47
|AHMET AŞİRAN
|4
|%0.01
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|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %85.59
|0
|%0
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|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %91.99
|ZEKİ DENİZLİ
|75
|%0.05
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|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %62.41
|0
|%0
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|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %81.74
|0
|%0
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|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %88.76
|HAMİT CİLALI
|14
|%0.01
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|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %79.32
|0
|%0
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|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %88.44
|0
|%0
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|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %93.40
|AHMET TEKBAŞ
|2
|%0
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|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %73.29
|0
|%0
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|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %79.82
|GÖKHAN CEYLAN
|88
|%0.05
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|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %67.09
|SERHAT DOĞRU
|8
|%0
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|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %63.53
|0
|%0
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|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %65.11
|MUHAMMED ALİ KURTKAYA
|17
|%0.01
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|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %72.14
|0
|%0
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|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %90.23
|0
|%0
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|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %46.03
|0
|%0
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %82.10
|0
|%0
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %82.93
|0
|%0
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %73.00
|0
|%0
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %73.08
|0
|%0
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %92.27
|0
|%0
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %66.20
|0
|%0
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|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %58.53
|AYŞEGÜL ÖZSOY
|30
|%0.03
|Detay
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ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %95.42
|0
|%0
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %56.76
|HAMZA KILIÇ
|175
|%0.28
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|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %57.05
|MELEK KAZANCIOĞLU
|6
|%0.01
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|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %83.43
|0
|%0
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|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %77.88
|VOLKAN KOÇAK
|50
|%0.02
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|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %83.00
|0
|%0
|Detay
|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %65.39
|FURKAN DEMİRCAN
|22
|%0.01
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|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %75.08
|KÜBRA KORKMAZER
|9
|%0
|Detay
|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %88.69
|0
|%0
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