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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:45
Milli Yol

  • KISALTMA

    MİLLİ YOL

  • GENEL BAŞKAN

    Remzi Çayır

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/12/2021
MİLLİ YOL TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.03
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%79.04
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.01
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %67.13
0 %0 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %69.17
0 %0 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %70.00
0 %0 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %70.37
0 %0 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %66.15
0 %0 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %75.09
MUHAMMET ESABİL DUYMAZ 15 %0.03 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %92.93
0 %0 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %44.78
MEHMET ALİ ABUZAR 3 %0.02 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %81.27
AHMET URHAN 3 %0 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %78.78
0 %0 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %58.33
0 %0 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %83.51
ATNAN YETİŞ 19 %0.09 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %72.77
0 %0 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %74.82
0 %0 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %59.05
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı