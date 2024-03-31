|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %58.51
|0
|%0
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %52.41
|0
|%0
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %93.75
|0
|%0
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %83.78
|0
|%0
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
|0
|%0
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %60.05
|0
|%0
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %98.96
|0
|%0
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %87.03
|MUHİTTİN YILMAZ PALAMUT
|26
|%0.03
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MUT
Açılan Sandık Oranı %52.02
|0
|%0
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %78.85
|0
|%0
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %54.26
|0
|%0
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %58.18
|0
|%0
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %64.13
|TUFAN TUNCEL
|24
|%0.03
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