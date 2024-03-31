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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:45
Milli Yol

  • KISALTMA

    MİLLİ YOL

  • GENEL BAŞKAN

    Remzi Çayır

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/12/2021
MİLLİ YOL TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.03
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%79.04
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.06 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.05
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FEYAT GÖÇLÜ 122 %0.09 Detay
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %86.35
0 %0 Detay
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %87.77
0 %0 Detay
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %87.15
MEHMET EYYÜP GÜMÜŞ 31 %0.11 Detay
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %89.58
0 %0 Detay
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %52.04
0 %0 Detay
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %69.49
0 %0 Detay
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %76.11
MEHMET CEMAL TALAY 39 %0.09 Detay
HANİ
Açılan Sandık Oranı %61.97
0 %0 Detay
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %81.12
MEHMET ŞAH ATASOY 86 %0.07 Detay
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KULP
Açılan Sandık Oranı %81.55
0 %0 Detay
LİCE
Açılan Sandık Oranı %80.85
0 %0 Detay
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %61.06
0 %0 Detay
SUR
Açılan Sandık Oranı %91.34
0 %0 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %95.12
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı