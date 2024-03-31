|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %97.05
|0
|%0
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %82.16
|0
|%0
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BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %86.78
|0
|%0
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BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %82.95
|0
|%0
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|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %72.53
|0
|%0
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|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %66.67
|0
|%0
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|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %51.91
|0
|%0
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %74.14
|0
|%0
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|
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %79.39
|0
|%0
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|
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %68.15
|0
|%0
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %79.26
|0
|%0
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|
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %96.63
|0
|%0
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|
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %89.00
|0
|%0
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|
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %88.76
|0
|%0
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|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %79.47
|0
|%0
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|
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %97.67
|0
|%0
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|
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %70.46
|0
|%0
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|
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %92.93
|DUYGU DAĞ
|8
|%0.01
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|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %80.23
|0
|%0
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|
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %88.10
|0
|%0
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|
KONAK
Açılan Sandık Oranı %70.26
|0
|%0
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|
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %97.32
|0
|%0
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|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %93.42
|0
|%0
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|
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %66.22
|0
|%0
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|
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %78.15
|0
|%0
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|
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %71.83
|0
|%0
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|
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %72.63
|0
|%0
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|
TİRE
Açılan Sandık Oranı %84.71
|0
|%0
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|
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %72.63
|0
|%0
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|
URLA
Açılan Sandık Oranı %76.84
|0
|%0
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