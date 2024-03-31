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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:50
Milli Yol

  • KISALTMA

    MİLLİ YOL

  • GENEL BAŞKAN

    Remzi Çayır

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/12/2021
MİLLİ YOL TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.03
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%79.88
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %97.05
0 %0 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %82.16
0 %0 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %86.78
0 %0 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %82.95
0 %0 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %72.53
0 %0 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %51.91
0 %0 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %74.14
0 %0 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %79.39
0 %0 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %68.15
0 %0 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %79.26
0 %0 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %96.63
0 %0 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %89.00
0 %0 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %88.76
0 %0 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %79.47
0 %0 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %97.67
0 %0 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %70.46
0 %0 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %92.93
DUYGU DAĞ 8 %0.01 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %80.23
0 %0 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %88.10
0 %0 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %70.26
0 %0 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %97.32
0 %0 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %93.42
0 %0 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %66.22
0 %0 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %78.15
0 %0 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %71.83
0 %0 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %72.63
0 %0 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %84.71
0 %0 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %72.63
0 %0 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %76.84
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı