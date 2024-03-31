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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:40
Milli Yol

  • KISALTMA

    MİLLİ YOL

  • GENEL BAŞKAN

    Remzi Çayır

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/12/2021
MİLLİ YOL TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%64.12
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.03 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.02
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %85.19
0 %0 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %95.65
0 %0 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %70.43
0 %0 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %74.29
0 %0 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %88.98
ADNAN BOZKIROĞLU 5 %0.03 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %54.95
ALİ DAL 79 %0.04 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %86.54
AHMET BURAK KURT 12 %0 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %82.54
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı