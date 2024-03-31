|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %85.19
|0
|%0
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %95.65
|0
|%0
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %70.43
|0
|%0
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %74.29
|0
|%0
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %88.98
|ADNAN BOZKIROĞLU
|5
|%0.03
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %54.95
|ALİ DAL
|79
|%0.04
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %86.54
|AHMET BURAK KURT
|12
|%0
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %82.54
|0
|%0
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