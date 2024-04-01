|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ALPER ÇİN
|6
|%0.28
|Detay
|
BUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYRAM TEKİN
|85
|%0.31
|Detay
|
ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET GÜNEY
|3
|%0.08
|Detay
|
ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYRAM BALCI
|3
|%0.18
|Detay
|
GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN GÜNEY
|14
|%0.15
|Detay
|
KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LEVENT TEKİN
|1
|%0.02
|Detay
|
KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDURRAHMAN SARI
|32
|%0.06
|Detay
|
TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FEYZULLAH BESDİLLİ
|4
|%0.09
|Detay
|
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİR BAĞCIVAN
|2
|%0.06
|Detay