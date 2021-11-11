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Erzurum'da şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı

Son dakika haberi: Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Abdulkadir Güngör Havran ilçesinde uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmada şehit düştü. Şehit Güngör'ün Erzurum'daki baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 11.11.2021 00:33 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 00:39
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Erzurum'da şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı
Erzurum’da şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı

Bugün saat 18.00 sıralarında Balıkesir Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ihbarı üzerine içinde silahlı şüphelilerin bulunduğu 35 AAE 965 plakalı otomobili takibe aldı.

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Erzurum'da şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı
Erzurum’da şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı

Havran'a kadar süren kovalamacada silahlı çatışma çıktı. Olayda polis memuru Abdulkadir Güngör (30) yaralandı. Ağır yaralanan polis memuru Edremit Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

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Erzurum'da şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı
Erzurum’da şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı

Acı haber Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde ikamet eden aileye verildi. Şehit polis memurunun baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

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Erzurum'da şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı
Erzurum’da şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı

Güngör'ün evli ve 3 yaşında bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

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Erzurum'da şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı
Erzurum’da şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı

Şehidin cenazesi yarın ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Erzurum Polis Şehitliğine defnedilecek.