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Erzurum'da şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı
Son dakika haberi: Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Abdulkadir Güngör Havran ilçesinde uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmada şehit düştü. Şehit Güngör'ün Erzurum'daki baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.
İHA
Giriş Tarihi: 11.11.2021 00:33Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 00:39
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Erzurum'da şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı
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Erzurum'da şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı
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Erzurum'da şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı
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Erzurum'da şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı
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5
Erzurum'da şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı